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Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ УПРОЩЕНЫ УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ АВАНСОВ ПРИ ПОСТАВКАХ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ДЛЯ ГОСНУЖД
15:06 09.07.2026
Александр Лукашенко 8 июля подписал указ №223, направленный на упрощение условий выдачи авансов при поставках сельскохозяйственной продукции для республиканских государственных нужд. Документ вносит корректировки в соответствующий указ от 17 июля 2014 года № 350, сообщает пресс-служба президента.
Предусматривается наличие постоянно действующих закупочных цен на сельхозпродукцию, которые будут корректироваться с учетом объективных причин. Это позволит перерабатывающим такую продукцию организациям заблаговременно заключать договоры поставки и проводить авансирование сельхозпроизводителей.
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