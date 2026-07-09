ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.07.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


В БЕЛАРУСИ УПРОЩЕНЫ УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ АВАНСОВ ПРИ ПОСТАВКАХ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ДЛЯ ГОСНУЖД


15:06 09.07.2026

Александр Лукашенко 8 июля подписал указ №223, направленный на упрощение условий выдачи авансов при поставках сельскохозяйственной продукции для республиканских государственных нужд. Документ вносит корректировки в соответствующий указ от 17 июля 2014 года № 350, сообщает пресс-служба президента.

Предусматривается наличие постоянно действующих закупочных цен на сельхозпродукцию, которые будут корректироваться с учетом объективных причин. Это позволит перерабатывающим такую продукцию организациям заблаговременно заключать договоры поставки и проводить авансирование сельхозпроизводителей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.07.2026
валюта курс
EUR 3.2736
USD 2.8706
RUB 3.7595
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.07.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2656 -0.0046
USD 2.8607 -0.0099
RUB 3.7668 +0.0073
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2770 3.2900
USD 2.8600 2.8700
RUB 3.4200 3.5390
подробнее

Конвертация в банках
на 09.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1430 1.1520
EUR/RUB 92.0000 96.2000
USD/RUB 80.2000 84.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте