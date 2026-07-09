Александр Лукашенко 8 июля подписал указ №223, направленный на упрощение условий выдачи авансов при поставках сельскохозяйственной продукции для республиканских государственных нужд. Документ вносит корректировки в соответствующий указ от 17 июля 2014 года № 350, сообщает пресс-служба президента.

Предусматривается наличие постоянно действующих закупочных цен на сельхозпродукцию, которые будут корректироваться с учетом объективных причин. Это позволит перерабатывающим такую продукцию организациям заблаговременно заключать договоры поставки и проводить авансирование сельхозпроизводителей.