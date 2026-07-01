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Новое в законодательстве


В БЕЛАРУСИ СКОРРЕКТИРОВАЛИ ТАРИФНЫЕ ГРУППЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА


15:11 08.07.2026

Совместное постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли и Министерство энергетики от 24 июня 2026 года № 39/25 внесло изменения в порядок определения категорий пользователей, для которых дифференцируются цены на газ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, принятый документ актуализирует нормативную базу с учетом действующих стандартов экономической деятельности.

Внесенные корректировки коснулись исключительно представителей коммерческого сектора. В частности, ведомства уточнили формулировку тарифной группы для производителей тепличных овощей, а также полностью исключили индивидуальных предпринимателей из категории потребителей, использующих газ для производства азотных удобрений, поскольку этот вид деятельности для ИП теперь законодательно запрещен.

При этом новые правила для бизнеса никак не отразятся на обычных гражданах.

Документ уже включен в Национальный реестр правовых актов, вступит в силу после официального опубликования и не повлияет на расчеты с населением.
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