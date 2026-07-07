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ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ УКАЗ О ПОДДЕРЖКЕ ЮГО-ВОСТОКА МОГИЛЕВЩИНЫ И ПООЗЕРЬЯ
12:14 08.07.2026
Александр Лукашенко 7 июля подписал указ № 216 «О мерах по развитию отдельных регионов», сообщает пресс-служба президента.
В документе закреплены меры для придания дополнительного импульса социально-экономическому развитию районов юго-восточного региона Могилевской области и региона Поозерья в Витебской области на период до 2030 года.
Речь идет о Климовичском, Костюковичском, Краснопольском, Кричевском, Славгородском, Хотимском и Чериковском районах Могилевской области, а также Браславском, Городокском, Докшицком, Лепельском, Миорском, Полоцком и Ушачском районах Витебской области, входящих в так называемое Поозерье.
Указ позволит сформировать благоприятные условия для дальнейшего развития регионов, создания на их территориях новых предприятий и производств, реализации инвестиционных проектов.
Документом, в частности, предусмотрено предоставление трансфертов из республиканского бюджета для возмещения до 35% капитальных затрат, понесенных при реализации инвестпроектов с привлечением кредитов ОАО "Банк развития Республики Беларусь".
Устанавливаются требования к инвестпроектам, которые претендуют на трансферты: в них должна быть подтверждена экономическая эффективность и обоснованы сроки окупаемости.
Предусматривается также утверждение на 2026 - 2030 годы программы социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области и дополнение соответствующим разделом программы социально-экономического развития Витебской области. Эти документы должны быть рассмотрены областными советами депутатов.
Закрепляется ответственность должностных лиц за эффективность реализации прописанных в Указе мер.
Для юго-востока Могилевской области также предусмотрен ряд дополнительных мер:
актуализация и продление действия норм указов о мерах по развитию данного региона (от 8 июня 2015 года № 235 и от 28 мая 2020 года № 177);
равнодолевое финансирование закупки техники за счет средств республиканского и областного бюджетов в рамках технического переоснащения организаций;
возможность закупки телок и нетелей крупного рогатого скота сельхозорганизациями за счет средств республиканского бюджета.
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