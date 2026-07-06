24 июня в Беларуси действуют обновлённые правила приёмки зданий и сооружений. Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 50 из процедуры исключили большую часть дублирующей документации, оставив лишь самое необходимое.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минстройархитектуры, теперь подрядные организации передают приёмочной комиссии только комплект рабочих чертежей и гарантийный паспорт объекта. Заказчикам и подрядчикам больше не нужно предоставлять геодезические схемы, сертификаты на материалы, акты на скрытые работы, журналы производства работ и справки о стоимости. Таким образом, вместо прежних 14 документов достаточно двух, что значительно ускоряет ввод объектов в эксплуатацию.

Одновременно изменились требования к приёмке оборудования. Если раньше в акте отмечался в основном факт пусконаладочных работ, то теперь обязательна опытно-промышленная эксплуатация с выпуском реальной продукции. Это позволяет проверить проектную мощность на практике и гарантировать готовность оборудования к полноценной работе уже на этапе сдачи объекта.