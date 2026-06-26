|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.06.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
МИНТРУДА УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ В СФЕРЕ СВЯЗИ
11:25 29.06.2026
Опубликовано постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 апреля 2026 г. № 29, которым утверждены профессиональные стандарты «Техническая поддержка абонентов оператора электросвязи» и «Техническая эксплуатация и ремонт радиотелевизионного оборудования», передает Национальный правовой портал.
«Разработка профессиональных стандартов осуществлялась при координации Секторального совета квалификаций при Министерстве связи и информатизации, РУП «Белтелеком», УО «Белорусская государственная академия связи», – отметили в пресс-службе профильного ведомства.
СПРАВКА PRAVO.BY
Профессиональный стандарт – характеристика содержания трудовых функций и требований к квалификации, необходимой для их исполнения.
На основании профессиональных стандартов определяются наименования профессий рабочих (должностей служащих), трудовые функции, наличие у работника соответствующей квалификации.
Утвержденные профессиональные стандарты содержат характеристики трудовых функций для трех должностей служащих и профессии рабочего:
инженер технической поддержки абонентов электросвязи;
электромеханик технической поддержки абонентов электросвязи;
электромеханик средств радио и телевидения;
электромонтер станционного радиотелевизионного оборудования».
Кроме того, постановлением № 29:
исключена тарифно-квалификационная характеристика профессии рабочего «Электромонтер станционного радиотелевизионного оборудования», содержащаяся в выпуске 54 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
исключена квалификационная характеристика должности служащего «Электромеханик средств радио и телевидения», содержащаяся в выпуске 16 Единого квалификационного справочника должностей служащих (ЕКСД);
внесены изменения в должностные обязанности должностей служащих «Инженер электросвязи (по надзору за электросвязью)», «Электромеханик линейных сооружений связи и абонентских устройств», содержащиеся в выпуске 16 ЕКСД.
Документ вступает в силу с 1 июля 2026 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.06.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 26.06.2026
Курсы в банках
на 29.06.2026
Конвертация в банках
на 29.06.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте