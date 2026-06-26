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Новое в законодательстве


МИНТРУДА УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ В СФЕРЕ СВЯЗИ


11:25 29.06.2026

Опубликовано постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 апреля 2026 г. № 29, которым утверждены профессиональные стандарты «Техническая поддержка абонентов оператора электросвязи» и «Техническая эксплуатация и ремонт радиотелевизионного оборудования», передает Национальный правовой портал.

«Разработка профессиональных стандартов осуществлялась при координации Секторального совета квалификаций при Министерстве связи и информатизации, РУП «Белтелеком», УО «Белорусская государственная академия связи», – отметили в пресс-службе профильного ведомства.

СПРАВКА PRAVO.BY

Профессиональный стандарт – характеристика содержания трудовых функций и требований к квалификации, необходимой для их исполнения.

На основании профессиональных стандартов определяются наименования профессий рабочих (должностей служащих), трудовые функции, наличие у работника соответствующей квалификации.

Утвержденные профессиональные стандарты содержат характеристики трудовых функций для трех должностей служащих и профессии рабочего:

инженер технической поддержки абонентов электросвязи;

электромеханик технической поддержки абонентов электросвязи;

электромеханик средств радио и телевидения;

электромонтер станционного радиотелевизионного оборудования».

Кроме того, постановлением № 29:

исключена тарифно-квалификационная характеристика профессии рабочего «Электромонтер станционного радиотелевизионного оборудования», содержащаяся в выпуске 54 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;

исключена квалификационная характеристика должности служащего «Электромеханик средств радио и телевидения», содержащаяся в выпуске 16 Единого квалификационного справочника должностей служащих (ЕКСД);

внесены изменения в должностные обязанности должностей служащих «Инженер электросвязи (по надзору за электросвязью)», «Электромеханик линейных сооружений связи и абонентских устройств», содержащиеся в выпуске 16 ЕКСД.

Документ вступает в силу с 1 июля 2026 г.
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