Александр Лукашенко 25 июня подписал указ «Об обеспечении пожарной безопасности», сообщает пресс-служба президента.

Документом утверждаются новые общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования. При этом исключаются излишние и устаревшие требования к содержанию зданий, средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, организации технологических процессов и ведению документации.

Кроме того, Госпромнадзор МЧС наделяется полномочиями по надзору за деятельностью юридических лиц, осуществляющих производство взрывчатых веществ и изделий, их содержащих, в части изготовления, хранения, транспортировки и уничтожения.

Эта мера принята для того, чтобы упорядочить надзор в области промышленной безопасности и исключить излишнюю надзорную нагрузку на субъекты хозяйствования.

Указом также предусматривается возложение на МЧС функции по координации деятельности молодежной общественной организации спасателей-пожарных.