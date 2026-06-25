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Новое в законодательстве


В БЕЛАРУСИ ОБНОВИЛИ ТРЕБОВАНИЯ К ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ


09:38 26.06.2026

Александр Лукашенко 25 июня подписал указ «Об обеспечении пожарной безопасности», сообщает пресс-служба президента.

Документом утверждаются новые общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования. При этом исключаются излишние и устаревшие требования к содержанию зданий, средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, организации технологических процессов и ведению документации.

Кроме того, Госпромнадзор МЧС наделяется полномочиями по надзору за деятельностью юридических лиц, осуществляющих производство взрывчатых веществ и изделий, их содержащих, в части изготовления, хранения, транспортировки и уничтожения.

Эта мера принята для того, чтобы упорядочить надзор в области промышленной безопасности и исключить излишнюю надзорную нагрузку на субъекты хозяйствования.

Указом также предусматривается возложение на МЧС функции по координации деятельности молодежной общественной организации спасателей-пожарных.
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