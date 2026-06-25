|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.06.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ ОБНОВИЛИ ТРЕБОВАНИЯ К ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
09:38 26.06.2026
Александр Лукашенко 25 июня подписал указ «Об обеспечении пожарной безопасности», сообщает пресс-служба президента.
Документом утверждаются новые общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования. При этом исключаются излишние и устаревшие требования к содержанию зданий, средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, организации технологических процессов и ведению документации.
Кроме того, Госпромнадзор МЧС наделяется полномочиями по надзору за деятельностью юридических лиц, осуществляющих производство взрывчатых веществ и изделий, их содержащих, в части изготовления, хранения, транспортировки и уничтожения.
Эта мера принята для того, чтобы упорядочить надзор в области промышленной безопасности и исключить излишнюю надзорную нагрузку на субъекты хозяйствования.
Указом также предусматривается возложение на МЧС функции по координации деятельности молодежной общественной организации спасателей-пожарных.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.06.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 25.06.2026
Курсы в банках
на 26.06.2026
Конвертация в банках
на 26.06.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте