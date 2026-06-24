В Беларуси актуализирован порядок заключения договора на предоставление безвозмездной (спонсорской) помощи. Соответствующее Постановление Совета Министров от 24 июня 2026 г. №314 "Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь" подписал премьер-министр Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, в частности, уточняются особенности определения даты, с которой такой договор считается заключенным, а также подходы к согласованию предоставления такой помощи вышестоящим органом.

Напомним, с 1 января 2026 года для согласования возможности предоставления спонсорской помощи спонсору (подчиненной организации) достаточно представить в государственный орган проект договора (ранее подписанный сторонами договор), а факт согласия руководителя государственного органа может быть выражен приказом, распоряжением или иным документом (ранее - только подписью на договоре).