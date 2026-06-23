Министерством труда и социальной защиты 8 июня принято постановление № 50, которым утверждено Положение о порядке обеспечения работников территориальных центров социального обслуживания населения велосипедами, электровелосипедами.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом определено, что велосипедами либо электровелосипедами обеспечиваются следующие работники территориальных центров социального обслуживания населения:

социальные работники, помощники по уходу, оказывающие социальные услуги в форме социального обслуживания на дому;

специалисты по социальной работе, осуществляющие выявление граждан, нуждающихся в социальной поддержке, оценку их нуждаемости в социальном обслуживании, а также организацию оказания социальных услуг.

Определены также случаи обеспечения указанных работников соответствующими транспортными средствами. К ним отнесены:

отсутствие регулярного транспортного сообщения в населенном пункте и (или) между населенными пунктами по месту проживания граждан, нуждающихся в социальной поддержке;

несовпадение расписания движения пассажирского транспорта общего пользования, препятствующего оказанию социальных услуг в соответствии с графиками, установленными исходя из потребности граждан в социальном обслуживании.

Документом также установлены нормативы, которые применяются при расчете потребности в велосипедах и электровелосипедах.

Постановление № 50 вступает в силу с 24 июня 2026 г.