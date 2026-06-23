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МИНТРУДА ОПРЕДЕЛИЛО ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦРАБОТНИКОВ ТРАНСПОРТОМ
12:50 24.06.2026
Министерством труда и социальной защиты 8 июня принято постановление № 50, которым утверждено Положение о порядке обеспечения работников территориальных центров социального обслуживания населения велосипедами, электровелосипедами.
Как сообщает Национальный правовой портал, документом определено, что велосипедами либо электровелосипедами обеспечиваются следующие работники территориальных центров социального обслуживания населения:
социальные работники, помощники по уходу, оказывающие социальные услуги в форме социального обслуживания на дому;
специалисты по социальной работе, осуществляющие выявление граждан, нуждающихся в социальной поддержке, оценку их нуждаемости в социальном обслуживании, а также организацию оказания социальных услуг.
Определены также случаи обеспечения указанных работников соответствующими транспортными средствами. К ним отнесены:
отсутствие регулярного транспортного сообщения в населенном пункте и (или) между населенными пунктами по месту проживания граждан, нуждающихся в социальной поддержке;
несовпадение расписания движения пассажирского транспорта общего пользования, препятствующего оказанию социальных услуг в соответствии с графиками, установленными исходя из потребности граждан в социальном обслуживании.
Документом также установлены нормативы, которые применяются при расчете потребности в велосипедах и электровелосипедах.
Постановление № 50 вступает в силу с 24 июня 2026 г.
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