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Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ СКОРРЕКТИРОВАЛИ ПРАВОВЫЕ НОРМЫ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА
11:39 23.06.2026
Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении законов по вопросам дорожной деятельности», сообщает пресс-служба президента.
Документ направлен на создание современной правовой базы для обеспечения экономики и населения качественными, безопасными и надежными транспортными услугами.
Законом определяются права, обязанности и ответственность владельцев и пользователей автомобильных дорог.
В частности, создается информационный фонд в области дорожной деятельности для обеспечения дорожного хозяйства актуальной информацией по строительству и ремонту дорог. Устанавливаются особенности разработки проектной документации, возведения, реконструкции, эксплуатации и капитального ремонта автодорог, закрепляются принципы формирования сметной стоимости работ.
Кроме того, уточняется регламент эксплуатации автомобильных дорог, определяются правила организации и проведения диагностики автодорог и дорожных сооружений на них, а также особенности правового регулирования при осуществлении дорожной деятельности в отношении аварийных и предаварийных сооружений.
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