Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении законов по вопросам дорожной деятельности», сообщает пресс-служба президента.

Документ направлен на создание современной правовой базы для обеспечения экономики и населения качественными, безопасными и надежными транспортными услугами.

Законом определяются права, обязанности и ответственность владельцев и пользователей автомобильных дорог.

В частности, создается информационный фонд в области дорожной деятельности для обеспечения дорожного хозяйства актуальной информацией по строительству и ремонту дорог. Устанавливаются особенности разработки проектной документации, возведения, реконструкции, эксплуатации и капитального ремонта автодорог, закрепляются принципы формирования сметной стоимости работ.

Кроме того, уточняется регламент эксплуатации автомобильных дорог, определяются правила организации и проведения диагностики автодорог и дорожных сооружений на них, а также особенности правового регулирования при осуществлении дорожной деятельности в отношении аварийных и предаварийных сооружений.