Министерство спорта и туризма разъяснило порядок выезда спортивных делегаций за пределы страны в период оздоровительной кампании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, поводом для уточнения правил стала необходимость создания благоприятных и безопасных условий для жизни и здоровья граждан.

В министерстве подчеркнули, что государственная дотация на удешевление стоимости путевки выделяется детям исключительно в тех случаях, когда спортивно-оздоровительный лагерь расположен на территории Республики Беларусь. Согласно действующему законодательству, такие лагеря могут организовываться в дневной, круглосуточной или палаточной форме, однако их деятельность, по сути, ограничена национальной юрисдикцией.

В связи с этим лагерь, организованный на территории другого государства, по всем признакам соответствует понятию «международное спортивное мероприятие». Следовательно, направление туда спортсменов-учащихся должно происходить по строго регламентированной процедуре.

Для этого необходимо руководствоваться постановлением Совета Министров № 453 от 6 августа 2021 года, а также инструкцией, утвержденной ведомственным постановлением № 26 от 27 августа 2021 года. Это означает, что выезд региональных делегаций из числа воспитанников центров олимпийского резерва и спортивных школ за рубеж под видом оздоровления должен быть в обязательном порядке согласован с председателем областного или Минского городского исполнительного комитета