|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.06.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СКОРРЕКТИРОВАНО ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ ГОСЗНАКА КАЧЕСТВА
12:33 22.06.2026
Правительством скорректировано Положение о порядке присвоения Государственного знака качества. Соответствующее постановление Совета Министров «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 марта 2024 года №224» подписал Александр Турчин
Как сообщает пресс-служба Правительства, документом с учетом правоприменительной практики внесены изменения в состав республиканской аттестационной комиссии, а также Положение о порядке присвоения Государственного знака качества.
В частности, Положение дополнено: критерием, по которому Государственный знак качества не присваивается продукции, содержащей в своем наименовании географические указания, не связанные с территорией Республики Беларусь; формулой, позволяющей автоматизировать процесс отбора претендентов.
Внесены точечные изменения в отдельные пункты Положения в целях устранения избыточности норм, приведения их в соответствие с установленным порядком оценки продукции, а также упрощения восприятия
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.06.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 19.06.2026
Курсы в банках
на 22.06.2026
Конвертация в банках
на 22.06.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте