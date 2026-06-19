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Новое в законодательстве


ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СКОРРЕКТИРОВАНО ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ ГОСЗНАКА КАЧЕСТВА


12:33 22.06.2026

Правительством скорректировано Положение о порядке присвоения Государственного знака качества. Соответствующее постановление Совета Министров «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 марта 2024 года №224» подписал Александр Турчин

Как сообщает пресс-служба Правительства, документом с учетом правоприменительной практики внесены изменения в состав республиканской аттестационной комиссии, а также Положение о порядке присвоения Государственного знака качества.

В частности, Положение дополнено: критерием, по которому Государственный знак качества не присваивается продукции, содержащей в своем наименовании географические указания, не связанные с территорией Республики Беларусь; формулой, позволяющей автоматизировать процесс отбора претендентов.

Внесены точечные изменения в отдельные пункты Положения в целях устранения избыточности норм, приведения их в соответствие с установленным порядком оценки продукции, а также упрощения восприятия
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