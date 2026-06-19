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МИНЛЕСХОЗ УСТАНОВИЛ ФИКСИРОВАННЫЕ ЦЕНЫ НА ТОПЛИВНУЮ ЩЕПУ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

11:35 22.06.2026 Постановлением Министерства лесного хозяйства от 9 июня 2026 г. № 11 установлены фиксированные цены на топливную щепу, производимую (реализуемую) на внутреннем рынке организациями, подчиненными ведомству. Как сообщает Национальный правовой портал, данные цены будут применяться при реализации продукции организациям коммунальной формы собственности системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства, организациям, входящим в систему Министерства энергетики, осуществляющим производство тепловой энергии. Их размер установлен без учета НДС и составит на условиях франко-склад: изготовителя – 30 рублей за плотный кубометр; покупателя (при доставке на расстояние до 70 километров) – 35 рублей за плотный кубометр; покупателя (при доставке на расстояние свыше 70 километров) – 40 рублей за плотный кубометр. Постановление вступает в силу с 19 июня 2026 г.