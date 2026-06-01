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Новое в законодательстве


ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОРМОВ И КОРМОВЫХ ДОБАВОК


17:03 19.06.2026

Правительством утвержден порядок формирования и ведения реестра производителей кормов и кормовых добавок. Соответствующее Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2026 г. №299 "О производстве кормов и кормовых добавок" подписал Премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, документ принят во исполнение Указа Президента от 13 апреля 2026 года №124 "О реестре производителей кормов и кормовых добавок", предусматривающего формирование такого реестра. Также указом запрещена с 1 января 2027 года деятельность субъектов хозяйствования, осуществляющих производство не соответствующих требованиям ГОСТов кормов и кормовых добавок, не включенных в реестр.

Постановление Совета Министров предусматривает утверждение положения о формировании и ведении Минсельхозпродом государственного информационного ресурса "Реестр производителей кормов и кормовых добавок".

Определен перечень документов для включения производителей в реестр. В их числе технологический регламент и (или) инструкция, регламентирующие производство кормов и кормовых добавок в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов (ТНПА), акт о проведении внутреннего аудита на соответствие кормов и кормовых добавок требованиям ТНПА, включающий протоколы испытаний по каждому виду продукции, выданных аккредитованной лабораторией. А также декларация о соответствии требованиям технического регламента Беларуси "Корма и кормовые добавки. Безопасность" (ТР 2010/025/BY) и другие документы.

Кроме того, единый перечень административных процедур дополняется процедурой по включению в реестр субъектов хозяйствования, производящих корма и кормовые добавки, а также оказывающих услуги по их изготовлению.

Постановление позволит установить жесткие требования к производителям кормов, в том числе оказывающим услуги по их изготовлению на передвижном оборудовании, усилить надзор за качеством и безопасностью выпускаемых кормов, повысить продуктивность животных путем скармливания сбалансированных и полнорационных кормов, увеличить уровень загрузки специализированных предприятий комбикормовой промышленности.
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