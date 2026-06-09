На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров Беларуси «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 664» (регулирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух).

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом предусматривается:

исключение правовой неопределенности в отношении арендуемых объектов воздействия на атмосферный воздух;

регулирование сроков хранения документов, представленных заинтересованными лицами для осуществления административных процедур;

отмена избыточного требования по предоставлению электронных копий заявления заинтересованного лица, а также документа, подтверждающего уплату государственной пошлины;

принятие правовых норм, обеспечивающих соблюдение предписаний Закона Республики Беларусь от 16 декабря 2008 г. № 2-З «Об охране атмосферного воздуха» в отношении объектов воздействия на атмосферный воздух при их возведении, реконструкции и приемки в эксплуатацию.

Проект постановления направлен на повышение уровня удобства для субъектов хозяйствования при осуществлении административных процедур в области охраны атмосферного воздуха и будет способствовать их оперативности и качественности.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 10 по 19 июня 2026 г. включительно или направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес: .