В Беларуси упрощен порядок получения курса социальной реабилитации (абилитации) в социальных пансионатах. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Постановлением предусматривается:

сокращение перечня документов, предоставляемых гражданами для прохождения курса социальной реабилитации (абилитации) и проживания в социальных пансионатах;

предоставление возможности разделения курса социальной реабилитации (абилитации) (30 дней в течение календарного года) на две части;

пересмотр категорий граждан, имеющих право на внеочередное и первоочередное предоставление специальных жилых помещений в социальных пансионатах. Право на внеочередное предоставление - в отношении доноров, награжденных нагрудным знаком отличия Министерства здравоохранения "Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь", на первоочередное - ветеранов Великой Отечественной войны, бывших узников фашистских концлагерей, тюрем, гетто, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо последствиями военных действий;

установление (с учетом правоприменительной практики) дополнительного основания для временного проживания в социальных пансионатах. Экстренное помещение до определения дальнейшего жизнеустройства (однократно до трех месяцев) для: детей-инвалидов - в случае невозможности обеспечения ухода родителями, опекунами (попечителями) при наличии непредвиденных обстоятельств; граждан, достигших общеустановленного пенсионного возраста, инвалидов I и II группы, имеющих лиц, обязанных по закону их содержать, - в случае невозможности обеспечения ими ухода из-за непредвиденных обстоятельств.

Одновременно расширяется категория лиц, поселяемых в социальные пансионаты без взимания платы.

Также закрепляется возможность предоставления специальных жилых помещений в социальных пансионатах нетрудоспособным гражданам, достигшим общепенсионного возраста (в действующей редакции с 65 лет).