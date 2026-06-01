ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.06.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


В БЕЛАРУСИ СОЗДАЮТСЯ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОКЕНОВ В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА РАСЧЕТА


15:43 09.06.2026

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление, устанавливающее разрешенные случаи использования юридическими лицами токенов в расчетах, проводимых через криптобанки, по внешнеэкономическим договорам, сообщает пресс-служба Правительства.

Указанное право предоставлено юридическим лицам в случаях осуществления ими внешнеторговой деятельности (экспорт, импорт товаров, услуг (работ), объектов интеллектуальной собственности), а также в отдельных случаях - деятельности форекс-компаний, лизинговой деятельности

Принятие постановления нацелено на реализацию механизмов, предусмотренных указом от 16 января 2026 г. №19 «О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)» и предоставляет дополнительные возможности для совершения экспортно-импортных сделок
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.06.2026
валюта курс
EUR 3.1995
USD 2.7671
RUB 3.8581
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1824 -0.0629
USD 2.7671 -0.0384
RUB 3.8581 +0.0227
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3120 3.3240
USD 2.8220 2.8340
RUB 3.6550 3.7500
подробнее

Конвертация в банках
на 09.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1740
EUR/RUB 88.0000 88.6000
USD/RUB 75.5000 76.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line