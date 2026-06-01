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В БЕЛАРУСИ СОЗДАЮТСЯ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОКЕНОВ В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА РАСЧЕТА

15:43 09.06.2026 Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление, устанавливающее разрешенные случаи использования юридическими лицами токенов в расчетах, проводимых через криптобанки, по внешнеэкономическим договорам, сообщает пресс-служба Правительства. Указанное право предоставлено юридическим лицам в случаях осуществления ими внешнеторговой деятельности (экспорт, импорт товаров, услуг (работ), объектов интеллектуальной собственности), а также в отдельных случаях - деятельности форекс-компаний, лизинговой деятельности Принятие постановления нацелено на реализацию механизмов, предусмотренных указом от 16 января 2026 г. №19 «О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)» и предоставляет дополнительные возможности для совершения экспортно-импортных сделок