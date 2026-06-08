В Беларуси скорректирован порядок регистрации граждан, обратившихся в службу занятости. Соответствующее постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 июня 2026 г. №284 «О деятельности государственной службы занятости» подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Документ предусматривает:

определение порядка регистрации граждан, обратившихся в службу занятости по вопросам трудоустройства, как административной процедуры (введена указом от 9 января 2026 г. №5). Наряду с безработными служба занятости оказывает содействие в поиске работы гражданам, которые не имеют права на получение пособия по безработице. Согласно указу регистрация таких граждан будет осуществляться в качестве административной процедуры;

возможность подачи заявления о регистрации в качестве безработного в электронном виде (через портал электронных услуг);

упрощение процедуры регистрации молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.