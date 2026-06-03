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Новое в законодательстве


В БЕЛАРУСИ РАЗВИВАЮТСЯ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ КРИПТОБАНКОВ


09:48 04.06.2026

Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление, дополняющее Единый перечень административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденный постановлением Совета Министров от 24 сентября 2021 года №548, административными процедурами, связанными с регистрацией криптобанков (предусматривается включение в соответствующий реестр, его корректировка и исключение из реестра).

Как сообщает пресс-служба Правительства, принятие постановления нацелено на реализацию механизмов, предусмотренных указом от 16 января 2026 года №19 "О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)" и будет способствовать развитию криптосферы в Республике Беларусь.
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