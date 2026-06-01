Правительством актуализированы правила пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Беларуси. Соответствующее постановление подписал Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Постановление Совета Министров «О пребывании иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» разработано во исполнение плана мероприятий по выполнению предписаний, изложенных в статье 5 Закона Республики Беларусь от 2 февраля 2026 года №130-З «Об изменении законов по вопросам государственной дактилоскопической регистрации» (Закон №130).

Законом №130 внесены изменения в законы Республики Беларусь от 4 ноября 2003 года №236-З «О государственной дактилоскопической регистрации», от 21 июля 2008 года №419-3 «О Государственной границе Республики Беларусь», от 11 ноября 2008 года №454-3 «Об органах пограничной службы Республики Беларусь» и от 4 января 2010 года №105-З «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь»

В частности, документом предусматривается:

утверждение в новой редакции Правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь;

корректировка постановления Совета Министров от 19 января 2006 года №63 «Об утверждении Правил транзитного проезда (транзита) иностранных граждан и лиц без гражданства через территорию Республики Беларусь».

Предусматривается прохождение обязательной государственной дактилоскопической регистрации иностранными гражданами при транзитном проезде ими через территории Республики Беларусь

корректировка постановления Совета Министров от 15 июня 2019 года №395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

В связи с изменениями статьи 11 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года №105-З «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» (иностранцы, временно пребывающие и временно проживающие в Республике Беларусь, не вправе осуществлять в Республике Беларусь индивидуальную предпринимательскую деятельность), отменяется право данной категории граждан на осуществление разовой реализации товаров на рынках и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах