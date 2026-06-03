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Новое в законодательстве


МИНФИН ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЭМИССИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ


13:57 03.06.2026

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства финансов Беларуси «Об изменении постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 31 августа 2016 г. № 78».

Как сообщает Национальный правовой портал, предлагаемые изменения направлены прежде всего на:

совершенствование процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг, включая ее упрощение и уточнение отдельных аспектов ее осуществления;

снижение административной нагрузки на субъекты хозяйствования.

С учетом развития цифровых технологий документом предусматривается, что при раскрытии устава эмитента через размещение на едином портале финансового рынка (ЕПФР) либо официальном сайте эмитента, в решении о выпуске (дополнительном выпуске) акций могут указываться:

номера пунктов устава, содержащих информацию о правах акционеров, удостоверяемых акциями соответствующей категории, соответствующего типа привилегированных акций;

ссылка на ЕПФР или сайт эмитента, на котором размещена актуальная редакция устава.

Проектом также регулируется возможность указания в эмиссионных документах порядка и способов размещения ценных бумаг, определения дохода и иные условия эмиссии в соответствии с правом иностранного государства или иностранной фондовой биржи, где будет непосредственно осуществляться размещение ценных бумаг. Это необходимо для уточнения порядка эмиссии ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых осуществляется в Республике Беларусь, а размещение – на территории иностранного государства.

Кроме того, корректируются термины «погашение облигаций» и «постоянный процентный доход».

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 3 по 12 июня 2026 г. или направить организатору общественного обсуждения на адрес электронной почты с пометкой «ПМФ-78».
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