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МИНФИН ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЭМИССИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
13:57 03.06.2026
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства финансов Беларуси «Об изменении постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 31 августа 2016 г. № 78».
Как сообщает Национальный правовой портал, предлагаемые изменения направлены прежде всего на:
совершенствование процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг, включая ее упрощение и уточнение отдельных аспектов ее осуществления;
снижение административной нагрузки на субъекты хозяйствования.
С учетом развития цифровых технологий документом предусматривается, что при раскрытии устава эмитента через размещение на едином портале финансового рынка (ЕПФР) либо официальном сайте эмитента, в решении о выпуске (дополнительном выпуске) акций могут указываться:
номера пунктов устава, содержащих информацию о правах акционеров, удостоверяемых акциями соответствующей категории, соответствующего типа привилегированных акций;
ссылка на ЕПФР или сайт эмитента, на котором размещена актуальная редакция устава.
Проектом также регулируется возможность указания в эмиссионных документах порядка и способов размещения ценных бумаг, определения дохода и иные условия эмиссии в соответствии с правом иностранного государства или иностранной фондовой биржи, где будет непосредственно осуществляться размещение ценных бумаг. Это необходимо для уточнения порядка эмиссии ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых осуществляется в Республике Беларусь, а размещение – на территории иностранного государства.
Кроме того, корректируются термины «погашение облигаций» и «постоянный процентный доход».
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 3 по 12 июня 2026 г. или направить организатору общественного обсуждения на адрес электронной почты с пометкой «ПМФ-78».
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