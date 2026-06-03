ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.06.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


РАСШИРЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПО ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКЕ ПРИ СОВМИНЕ


12:40 03.06.2026

Расширены полномочия Национального совета по гендерной политике при Совете Министров. Соответствующее Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня 2026 г. №274 "О Национальном совете по гендерной политике при Совете Министров Республики Беларусь" подписал Премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Постановление подготовлено с целью расширения полномочий Национального совета по выработке рекомендаций в выравнивании социально-экономических возможностей мужчин и женщин, формировании системы семейных ценностей, ответственного родительства, укрепления брачных отношений.

Постановлением утверждается новая редакция Положения о Национальном совете, предусматривающая:

закрепление понятия "гендерная политика";

уточнение содержания задач, функций и прав Национального совета и его членов (Дополнительно за Национальным советом закрепляется компетенция по согласованию гендерной политики с социально-экономической, по выработке мер поддержки семьи, способствующих достижению демографических целей государства, консолидация усилий различных ведомств по охране здоровья граждан, а также право рассматривать и вносить предложения в проекты докладов Республики Беларусь в международных организациях, государственные программы и планы действий в области гендерного равенства, продвижения духовно-нравственных ценностей семьи, материнства, отцовства);

актуализирован состав Национального совета.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.06.2026
валюта курс
EUR 3.2572
USD 2.7976
RUB 3.8427
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2560 +0.0096
USD 2.8053 +0.0077
RUB 3.8263 -0.0164
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3270 3.3300
USD 2.8560 2.8600
RUB 3.7220 3.7750
подробнее

Конвертация в банках
на 03.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1750
EUR/RUB 88.8000 89.5000
USD/RUB 76.0000 76.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе