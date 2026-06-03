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РАСШИРЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПО ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКЕ ПРИ СОВМИНЕ
12:40 03.06.2026
Расширены полномочия Национального совета по гендерной политике при Совете Министров. Соответствующее Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня 2026 г. №274 "О Национальном совете по гендерной политике при Совете Министров Республики Беларусь" подписал Премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.
Постановление подготовлено с целью расширения полномочий Национального совета по выработке рекомендаций в выравнивании социально-экономических возможностей мужчин и женщин, формировании системы семейных ценностей, ответственного родительства, укрепления брачных отношений.
Постановлением утверждается новая редакция Положения о Национальном совете, предусматривающая:
закрепление понятия "гендерная политика";
уточнение содержания задач, функций и прав Национального совета и его членов (Дополнительно за Национальным советом закрепляется компетенция по согласованию гендерной политики с социально-экономической, по выработке мер поддержки семьи, способствующих достижению демографических целей государства, консолидация усилий различных ведомств по охране здоровья граждан, а также право рассматривать и вносить предложения в проекты докладов Республики Беларусь в международных организациях, государственные программы и планы действий в области гендерного равенства, продвижения духовно-нравственных ценностей семьи, материнства, отцовства);
актуализирован состав Национального совета.
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