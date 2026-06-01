Новое в законодательстве


ЛУКАШЕНКО ОДОБРИЛ КОМПЛЕКСНЫЕ ПОПРАВКИ В КОДЕКС О ЗЕМЛЕ


15:51 02.06.2026

Александр Лукашенко подписал Закон "Об изменении законов по вопросам регулирования земельных отношений", сообщает пресс-служба президента.

Документом вносятся комплексные изменения в Кодекс о земле, направленные на совершенствование земельных отношений и усиление ответственности местных органов власти за развитие регионов.

Так, райисполкомы наделены полномочиями принимать для государственных нужд решения об изъятии и предоставлении земельных участков для строительства объектов, возводимых в интересах региона или государства. Облисполкомы для закрепления кадров на местах получают право определять категории лиц, которым земельные участки могут предоставляться без аукциона.

Законом предусматривается возможность повторного предоставления земельных участков гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, добровольно отказавшимся от ранее предоставленных в силу уважительных причин, а также внеочередного получения участков семьями, воспитывающими детей-инвалидов.

Кроме того, данным правовым актом закрепляется необходимость получения согласия исполкома на отчуждение незавершенных законсервированных капитальных строений в случае их расположения на земельных участках, которые находятся в частной собственности или аренде, а также при наличии иных видов прав на них.

Уточняется порядок выкупа земельного участка или внесения платы за право его аренды в случае совершения нескольких юридически значимых действий с ним (раздел, изменение целевого назначения, отчуждение). Повторное внесение платы в период действия заключения об оценке рыночной стоимости земельного участка не потребуется.

Согласно Закону также уточнены вопросы легализации самовольно занятых земельных участков и самовольного строительства.

Одновременно продлевается возможность приобретения с понижающими коэффициентами в частную собственность или аренду земельных участков, находящихся у землепользователей на 1 сентября 2022 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.06.2026
валюта курс
EUR 3.2572
USD 2.7976
RUB 3.8427
Итоги торгов на БВФБ
на 02.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2464 +0.0354
USD 2.7976 +0.0278
RUB 3.8427 -0.0136
Курсы в банках
на 02.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2950 3.3090
USD 2.8310 2.8440
RUB 3.7400 3.8000
Конвертация в банках
на 02.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1730
EUR/RUB 88.0000 88.4000
USD/RUB 75.0000 75.3500
