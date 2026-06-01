|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.06.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ ПРОЦЕДУРЫ ГОСРЕГИСТРАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ЮРЛИЦ И ИП
15:19 02.06.2026
Александр Лукашенко подписал Закон "О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования", которым данные процедуры совершенствуются.
Как сообщает пресс-служба президента, в частности, Законом предусматривается порядок госрегистрации юрлица, действующего на основании типового устава. Необходимость получения юрлицом свидетельства о госрегистрации исключается.
В то же время ограничивается госрегистрация новых субъектов хозяйствования в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по выплате заработной платы и вознаграждений.
В случаях, если реорганизация юрлица признается недействительной и происходит его восстановление в прежнем статусе, вводится институт внешнего управления.
Кроме того, Законом одновременно корректируется ряд иных актов (6 кодексов и 23 закона), в том числе с учетом принятия Кодекса гражданского судопроизводства, изменений в гражданском законодательстве, включая вопросы предпринимательской деятельности.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.06.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 02.06.2026
Курсы в банках
на 02.06.2026
Конвертация в банках
на 02.06.2026
Финансовая информация
в свободном доступе