Александр Лукашенко подписал Закон "О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования", которым данные процедуры совершенствуются.

Как сообщает пресс-служба президента, в частности, Законом предусматривается порядок госрегистрации юрлица, действующего на основании типового устава. Необходимость получения юрлицом свидетельства о госрегистрации исключается.

В то же время ограничивается госрегистрация новых субъектов хозяйствования в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по выплате заработной платы и вознаграждений.

В случаях, если реорганизация юрлица признается недействительной и происходит его восстановление в прежнем статусе, вводится институт внешнего управления.

Кроме того, Законом одновременно корректируется ряд иных актов (6 кодексов и 23 закона), в том числе с учетом принятия Кодекса гражданского судопроизводства, изменений в гражданском законодательстве, включая вопросы предпринимательской деятельности.