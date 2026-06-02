Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ АКТУАЛИЗИРОВАН ЗАКОН О ТОВАРНЫХ БИРЖАХ
14:03 02.06.2026
Александр Лукашенко подписал Закон "Об изменении Закона Республики Беларусь "О товарных биржах", который совершенствует и актуализирует нормы соответствующего документа от 5 января 2009 года, сообщает пресс-служба президента.
Закон содержит положения, направленные на формирование национальной системы биржевых ценовых индексов и котировки цен. В нем закреплены основополагающие принципы биржевой деятельности и упрощены процедуры заключения договоров на биржевое обслуживание.
Кроме того, расширены и уточнены функции Министерства антимонопольного регулирования и торговли и ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" в сфере биржевой торговли.
Имущественные права на объекты интеллектуальной собственности отнесены к биржевому товару и допущены к биржевой торговле.
