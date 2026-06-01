|02.06.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Новое в законодательстве
ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОДЕКСА БЕЛАРУСИ ОБСУДИЛИ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
11:21 02.06.2026
Заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по экологии и природопользованию состоялось 29 мая 2026 г.
Как сообщает пресс-служба Палаты представителей, в ходе заседания депутаты обсудили ход подготовки проекта Экологического кодекса Республики Беларусь, который планируется к внесению в Палату представителей в 2026 году.
Было отмечено, что это системообразующий нормативный правовой акт в области охраны окружающей среды, который позволит обеспечить системное правовое регулирование всей совокупности экологических отношений. Он объединяет в себе восемь законов и три указа в сфере охраны окружающей среды, а также включает нормы об охране компонентов природной среды, содержащиеся в Водном кодексе, Кодексе о недрах, Лесном кодексе, Кодексе о земле, законах «О растительном мире», «О животном мире».
Помимо общих положений в области охраны окружающей среды в кодексе определены правовые основы права общего и специального природопользования.
Также депутаты обсудили итоги работы в избирательных округах и иные вопросы деятельности комиссии.
