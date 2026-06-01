Заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по экологии и природопользованию состоялось 29 мая 2026 г.

Как сообщает пресс-служба Палаты представителей, в ходе заседания депутаты обсудили ход подготовки проекта Экологического кодекса Республики Беларусь, который планируется к внесению в Палату представителей в 2026 году.

Было отмечено, что это системообразующий нормативный правовой акт в области охраны окружающей среды, который позволит обеспечить системное правовое регулирование всей совокупности экологических отношений. Он объединяет в себе восемь законов и три указа в сфере охраны окружающей среды, а также включает нормы об охране компонентов природной среды, содержащиеся в Водном кодексе, Кодексе о недрах, Лесном кодексе, Кодексе о земле, законах «О растительном мире», «О животном мире».

Помимо общих положений в области охраны окружающей среды в кодексе определены правовые основы права общего и специального природопользования.

Также депутаты обсудили итоги работы в избирательных округах и иные вопросы деятельности комиссии.