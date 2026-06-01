Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОДЕКСА БЕЛАРУСИ ОБСУДИЛИ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ


11:21 02.06.2026

Заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по экологии и природопользованию состоялось 29 мая 2026 г.

Как сообщает пресс-служба Палаты представителей, в ходе заседания депутаты обсудили ход подготовки проекта Экологического кодекса Республики Беларусь, который планируется к внесению в Палату представителей в 2026 году.

Было отмечено, что это системообразующий нормативный правовой акт в области охраны окружающей среды, который позволит обеспечить системное правовое регулирование всей совокупности экологических отношений. Он объединяет в себе восемь законов и три указа в сфере охраны окружающей среды, а также включает нормы об охране компонентов природной среды, содержащиеся в Водном кодексе, Кодексе о недрах, Лесном кодексе, Кодексе о земле, законах «О растительном мире», «О животном мире».

Помимо общих положений в области охраны окружающей среды в кодексе определены правовые основы права общего и специального природопользования.

Также депутаты обсудили итоги работы в избирательных округах и иные вопросы деятельности комиссии.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.06.2026
валюта курс
EUR 3.2269
USD 2.7698
RUB 3.8563
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2110 +0.0001
USD 2.7698 +0.0098
RUB 3.8563 -0.0111
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2850 3.2900
USD 2.8250 2.8300
RUB 3.7550 3.8250
подробнее

Конвертация в банках
на 02.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1670
EUR/RUB 87.0500 88.4000
USD/RUB 74.5000 75.3500
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line