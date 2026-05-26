Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


МИНТРАНС ВЫНЕС НА ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРОДАЖЕ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ


11:40 27.05.2026

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 1 апреля 2026 г. № 108».

Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования являются отношения, регулирующие порядок и условия осуществления регулярных автомобильных пассажирских перевозок посредством использования единой государственной информационной системы продажи проездных документов (ГИС продажи билетов).

Проектом постановления регулируются вопросы:

создания для каждого лица, использующего ГИС продажи билетов, личного кабинета;

интеграции информационных систем (ресурсов) с ГИС продажи билетов;

внесения информации о расписаниях и схемах маршрутов, транспортных средствах, автомобильных перевозчиках, водителях и др.;

ограничения, возобновления доступа к информационным системам (ресурсам), осуществляющим бронирование мест и продажу проездных документов и багажных квитанций без интеграции с ГИС продажи билетов;

внесения владельцами пассажирских терминалов и водителями информации о проданных проездных документах и багажных квитанциях;

уведомления пассажиров и физических лиц об отменившемся рейсе или рейсе, перевозка пассажиров по которому приостановлена.

Организатор общественного обсуждения – Министерство транспорта и коммуникаций.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 27 мая по 6 июня 2026 г. включительно.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.05.2026
валюта курс
EUR 3.2252
USD 2.7703
RUB 3.8540
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2101 +0.0076
USD 2.7703 +0.0154
RUB 3.8540 -0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3900 3.3990
USD 2.8850 2.8990
RUB 3.8150 3.8295
подробнее

Конвертация в банках
на 27.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1799
EUR/RUB 88.6500 89.1300
USD/RUB 75.5000 75.9500
подробнее