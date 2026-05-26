Новое в законодательстве
МИНТРАНС ВЫНЕС НА ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРОДАЖЕ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ
11:40 27.05.2026
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 1 апреля 2026 г. № 108».
Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования являются отношения, регулирующие порядок и условия осуществления регулярных автомобильных пассажирских перевозок посредством использования единой государственной информационной системы продажи проездных документов (ГИС продажи билетов).
Проектом постановления регулируются вопросы:
создания для каждого лица, использующего ГИС продажи билетов, личного кабинета;
интеграции информационных систем (ресурсов) с ГИС продажи билетов;
внесения информации о расписаниях и схемах маршрутов, транспортных средствах, автомобильных перевозчиках, водителях и др.;
ограничения, возобновления доступа к информационным системам (ресурсам), осуществляющим бронирование мест и продажу проездных документов и багажных квитанций без интеграции с ГИС продажи билетов;
внесения владельцами пассажирских терминалов и водителями информации о проданных проездных документах и багажных квитанциях;
уведомления пассажиров и физических лиц об отменившемся рейсе или рейсе, перевозка пассажиров по которому приостановлена.
Организатор общественного обсуждения – Министерство транспорта и коммуникаций.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 27 мая по 6 июня 2026 г. включительно.
