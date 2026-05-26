В Беларуси совершенствуется порядок осуществления функций по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных недееспособными и ограниченно дееспособными. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

В новой редакции излагаются Положение о порядке управления имуществом подопечных и Инструкция о порядке взаимодействия государственных органов и организаций при принятии решений о даче согласия на отчуждение или об отказе в отчуждении жилых помещений.

Положение о порядке управления имуществом подопечных:

Определяется порядок и срок назначения опекуна над имуществом:

Если имущество подопечного находится в другой местности, то охрана этого имущества осуществляется по месту его нахождения. Для обеспечения сохранности имущества местный исполком своим решением может назначить опекуна над имуществом

Опекун над имуществом назначается в течение месяца со дня получения сведений об имуществе подопечного

Расширяется перечень расходов, которые могут совершать руководители социальных пансионатов за счет средств проживающих в них подопечных. Например, за счет средств подопечных можно будет оплатить ремонт оборудования и предметов, принадлежащих подопечному, услуги мобильной связи, оформить подписки на журналы и газеты, произвести расходы по уплате налогов, сборов, пошлин, оплату ЖКУ в отношении их имущества и др.

Вводится право на возмещение расходов за время пребывания подопечного в "домашнем отпуске" лицу, взявшему на себя обязательство по содержанию подопечного в домашних условиях. В частности, в случае предоставления подопечному, проживающему в социальном пансионате, "домашнего отпуска" сроком более одного месяца, расходы в размере 90% пенсии подопечного возмещаются лицу, у которого он проживает. Выплата будет производиться директором социального пансионата пропорционально сроку временного выбытия подопечного не позднее месячного срока после его возвращения в учреждение.

Упрощается отчетность для опекуна, попечителя. Исключается обязанность опекуна, попечителя по предоставлению чеков на приобретение продуктов питания, лекарств, предметов первой необходимости, оплаты платежей за счет текущих поступлений подопечных. Опекун, попечитель предоставляет к отчету только документы, подтверждающие расходы, произведенные с предварительного письменного разрешения органа опеки и попечительства (например, от продажи имущества, сдачи в аренду, наем и др.).

Инструкция о порядке взаимодействия государственных органов и организаций при принятии решений о даче согласия на отчуждение или об отказе в отчуждении жилых помещений:

Разделены полномочия за подготовку проектов решений местных органов власти о даче согласия на отчуждение или об отказе в отчуждении жилых помещений. Если в жилом помещении проживают несовершеннолетние дети - такие решения оформляются управлениями образования. Если в жилом помещении проживают совершеннолетние лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными, - органами социальной защиты.

Вносятся изменения в Положение об органах опеки и попечительства (постановление Правительства от 28 октября 1999 г. №1676):

Распределены функции между ТЦСОН и структурными подразделениями ЖКХ по опеке и попечительству в отношении имущества подопечных:

ТЦСОН - выявляют, ведут учет имущества, обеспечивают хранение движимого имущества, а также проводят обследования движимого имущества;

Структурные подразделения ЖКХ - обеспечивают хранение недвижимого имущества и проводят его обследование;

Обследование проводится не реже одного раза в год.

Закреплены полномочия местных исполнительных и распорядительных органов по принятию мер по использованию недвижимого имущества (сдаче внаем, аренду, проведении ремонтных работ, признании жилых помещений непригодными для проживания и др.).

Расширены полномочия структурных подразделений местных органов власти в сфере здравоохранения, определены сроки. На них возложены обязанности по:

обеспечению прохождения кандидатами в опекуны, попечители медицинского осмотра в течение семи рабочих дней, а при проведении дополнительной диагностики - в течение пятнадцати рабочих дней;

информированию управлений по труду, занятости и социальной защиты, ТЦСОН об инициировании признания гражданина недееспособным, ограниченно дееспособным - в течение семи рабочих дней с даты подачи заявления в суд;

о выявленных медицинскими работниками фактах неисполнения, ненадлежащего исполнения опекуном, попечителем возложенных на них обязанностей - не позднее двух рабочих дней с даты выявления медицинскими работниками данных фактов.

Корректируется примерное положение о координационном совете по вопросам опеки и попечительства над совершеннолетними лицами (постановлением Правительства от 24 июня 2020 г. №368) в части целей, задач координационного совета и закрепления периодичности проведения заседаний.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.