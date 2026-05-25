|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.05.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ РАСШИРЕНЫ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА
10:05 26.05.2026
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 мая 2026 г. №256 "Об обеспечении технологического суверенитета и порядке конкурсного отбора и реализации отдельных проектов и работ, финансируемых за счет бюджетных средств".
Как сообщает пресс-служба Правительства, постановлением расширены механизмы обеспечения технологического суверенитета. В дополнение к научным исследованиям и разработкам включено новое направление - создание и модернизация производств критических товаров, определено что соответствующие мероприятия могут быть реализованы в рамках государственных программ:
предоставляются полномочия ГКНТ по формированию совместно с заинтересованными и утверждению перечня критических технологий и критических товаров;
для реализации постановления ГКНТ будет создан Межведомственный совет по обеспечению технологического суверенитета, разработаны положения об указанном совете и о порядке формирования и актуализации перечня критических технологий и критических товаров;
уточняются отдельные термины и определения в части, касающейся обеспечения технологического суверенитета.
Также утверждается Положение о порядке конкурсного отбора и реализации проектов и работ, финансируемых за счет средств республиканского бюджета, в том числе средств республиканского централизованного инновационного фонда. В этой части предусматриваются:
определение порядка проведения конкурсного отбора работ по организации и освоению производства, а также венчурных проектов для дальнейшего финансирования на возвратной основе через Белорусский инновационный фонд;
расширение перечня государственных заказчиков названных работ и венчурных проектов. Так, в перечень государственных заказчиков включаются технопарки, ГУ "Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень", администрации СЭЗ (заказчики локальных проектов ГПИР);
уточнение перечня документов для проведения конкурсного отбора инновационных проектов для их дальнейшего финансирования Белинфондом за счет направляемых ему средств республиканского бюджета (республиканского централизованного инновационного фонда);
закрепление компетенции ГКНТ на утверждение вышеуказанного перечня документов.
Реализация норм постановления позволит:
создать целостную систему мер по обеспечению технологической безопасности страны, заключающуюся в том, что сформированные задания, проекты (мероприятия), предусматривающие исследование, разработку, освоение, внедрение в производство и (или) модернизацию критических технологий и критических товаров, создание и модернизацию производств критических товаров, будут включаться не только в соответствующие научно-технические программы, но и в другие государственные программы;
применять малым организациям и субъектам среднего предпринимательства механизмы реализации Государственной программы инновационного развития и участвовать в конкурсном отборе работ по организации и освоению производства для получения финансирования на возвратной основе через Белорусский инновационный фонд.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.05.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2026
Курсы в банках
на 26.05.2026