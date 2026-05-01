Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ОПРЕДЕЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНВЕСТПРОЕКТОВ ПО ВОЗВЕДЕНИЮ, РЕКОНСТРУКЦИИ МТК


13:44 19.05.2026

Правительством определен перечень организаций и инвестиционных проектов по возведению, реконструкции молочно-товарных комплексов. Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление Совета Министров "О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 30 апреля 2026 г. №143".

Как сообщает пресс-служба Правительства, указом предусмотрено строительство в 2026-2028 годах не менее 73 молочно-товарных комплексов в соответствии с перечнем организаций и инвестиционных проектов, определяемым Советом Министров на основании предложений облисполкомов. Предельный объем финансирования с оказанием государственной поддержки одного инвестиционного проекта составляет 27 млн. рублей (включая 2 млн. рублей на приобретение нетелей).

В этой связи подготовлено постановление Совета Министров, предусматривающее:

определение перечня организаций и инвестиционных проектов по возведению, реконструкции МТК;

определение предельной максимальной стоимости нетели в размере 8100 рублей (из расчета живой массы нетели не менее 500 кг), приобретаемой в 2026 году для укомплектования МТК для реализации инвестиционных проектов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.05.2026
валюта курс
EUR 3.1712
USD 2.7293
RUB 3.8411
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1660 -0.034
USD 2.7293 -0.018
RUB 3.8411 +0.019
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3260 3.3350
USD 2.8000 2.8050
RUB 3.8030 3.8100
подробнее

Конвертация в банках
на 19.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1830
EUR/RUB 87.2000 87.6900
USD/RUB 73.5000 73.8900
подробнее
