Правительством определен перечень организаций и инвестиционных проектов по возведению, реконструкции молочно-товарных комплексов. Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление Совета Министров "О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 30 апреля 2026 г. №143".

Как сообщает пресс-служба Правительства, указом предусмотрено строительство в 2026-2028 годах не менее 73 молочно-товарных комплексов в соответствии с перечнем организаций и инвестиционных проектов, определяемым Советом Министров на основании предложений облисполкомов. Предельный объем финансирования с оказанием государственной поддержки одного инвестиционного проекта составляет 27 млн. рублей (включая 2 млн. рублей на приобретение нетелей).

В этой связи подготовлено постановление Совета Министров, предусматривающее:

определение перечня организаций и инвестиционных проектов по возведению, реконструкции МТК;

определение предельной максимальной стоимости нетели в размере 8100 рублей (из расчета живой массы нетели не менее 500 кг), приобретаемой в 2026 году для укомплектования МТК для реализации инвестиционных проектов.