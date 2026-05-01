|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.05.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ОПРЕДЕЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНВЕСТПРОЕКТОВ ПО ВОЗВЕДЕНИЮ, РЕКОНСТРУКЦИИ МТК
13:44 19.05.2026
Правительством определен перечень организаций и инвестиционных проектов по возведению, реконструкции молочно-товарных комплексов. Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление Совета Министров "О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 30 апреля 2026 г. №143".
Как сообщает пресс-служба Правительства, указом предусмотрено строительство в 2026-2028 годах не менее 73 молочно-товарных комплексов в соответствии с перечнем организаций и инвестиционных проектов, определяемым Советом Министров на основании предложений облисполкомов. Предельный объем финансирования с оказанием государственной поддержки одного инвестиционного проекта составляет 27 млн. рублей (включая 2 млн. рублей на приобретение нетелей).
В этой связи подготовлено постановление Совета Министров, предусматривающее:
определение перечня организаций и инвестиционных проектов по возведению, реконструкции МТК;
определение предельной максимальной стоимости нетели в размере 8100 рублей (из расчета живой массы нетели не менее 500 кг), приобретаемой в 2026 году для укомплектования МТК для реализации инвестиционных проектов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.05.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 19.05.2026
Курсы в банках
на 19.05.2026
Конвертация в банках
на 19.05.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте