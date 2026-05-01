В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНИЛИСЬ КРИТЕРИИ АТТЕСТАЦИИ САНАТОРИЕВ


12:08 18.05.2026

Стимулирование качества услуг и расширение экспорта. Правительством скорректированы критерии аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, основной целью принятия постановления является корректировка Положения о критериях, параметрах оценки и порядке проведения государственной аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, направленная на стимулирование таких организаций к расширению перечня и повышению уровня оказываемых ими услуг в соответствии с развитием новых методов и технологий в сфере оздоровительной отрасли, запросами получателей оздоровительных услуг, а также на расширение рынка и экспорта услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению.

В частности, в новом Положении предусматривается:

актуализация отдельных критериев и параметров, используемых для оценки аттестуемых организаций (в части требований к материально-технической базе и кадровому потенциалу, перечню оказываемых лечебно-оздоровительных услуг для получения соответствующей категории санаторно-курортного (от второй до высшей) или оздоровительного (второй или первой) учреждения);

включение в рабочие группы по государственной аттестации представителей главных управлений (Комитета) по образованию облисполкомов (Минского горисполкома) (для контроля организации воспитательно-образовательного процесса с детьми, пребывающими на санаторно-курортном лечении или оздоровлении в детских реабилитационно-оздоровительных центрах).

Кроме того, постановлением актуализируется перечень санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утвержденный постановлением Совета Министров от 26 октября 2021 г. №610 (включаются только организации, прошедшие государственную аттестацию).

Также вносятся правки редакционно-технического характера в другие постановления Совета Министров по вопросам организации санаторно-курортного лечения и оздоровления населения
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.05.2026
валюта курс
EUR 3.1970
USD 2.7473
RUB 3.8221
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2000 +0.0028
USD 2.7473 -0.0062
RUB 3.8221 +0.0071
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3320 3.3400
USD 2.8100 2.8200
RUB 3.7890 3.7990
подробнее

Конвертация в банках
на 18.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1790 1.1820
EUR/RUB 88.1000 88.3500
USD/RUB 74.3000 74.5000
подробнее
