Стимулирование качества услуг и расширение экспорта. Правительством скорректированы критерии аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, основной целью принятия постановления является корректировка Положения о критериях, параметрах оценки и порядке проведения государственной аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, направленная на стимулирование таких организаций к расширению перечня и повышению уровня оказываемых ими услуг в соответствии с развитием новых методов и технологий в сфере оздоровительной отрасли, запросами получателей оздоровительных услуг, а также на расширение рынка и экспорта услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению.

В частности, в новом Положении предусматривается:

актуализация отдельных критериев и параметров, используемых для оценки аттестуемых организаций (в части требований к материально-технической базе и кадровому потенциалу, перечню оказываемых лечебно-оздоровительных услуг для получения соответствующей категории санаторно-курортного (от второй до высшей) или оздоровительного (второй или первой) учреждения);

включение в рабочие группы по государственной аттестации представителей главных управлений (Комитета) по образованию облисполкомов (Минского горисполкома) (для контроля организации воспитательно-образовательного процесса с детьми, пребывающими на санаторно-курортном лечении или оздоровлении в детских реабилитационно-оздоровительных центрах).

Кроме того, постановлением актуализируется перечень санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утвержденный постановлением Совета Министров от 26 октября 2021 г. №610 (включаются только организации, прошедшие государственную аттестацию).

Также вносятся правки редакционно-технического характера в другие постановления Совета Министров по вопросам организации санаторно-курортного лечения и оздоровления населения