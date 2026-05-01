ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


СОВМИН РАЗЪЯСНИЛ ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ НЕВЫПЛАЧЕННЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПО ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМ ДОГОВОРАМ


14:00 14.05.2026

Как будут взыскивать невыплаченные вознаграждения по гражданско-правовым договорам - разъясняет постановление Совета Министров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, документ подготовлен в целях реализации указа от 12 февраля 2026 года №45, которым введен внесудебный порядок взыскания вознаграждений гражданам за выполнение работы по гражданско-правовым договорам.

Постановление предусматривает:

определение порядка вынесения требований об устранении нарушений в отношении невыплаты вознаграждений и решений об их взыскании. Будет применяться общий порядок как для взыскания вознаграждений, так и для взыскания заработной платы. Решения о взыскании задолженности по этим выплатам будут направляться Департаментом государственной инспекции труда в органы принудительного исполнения. Одновременно устанавливаются единые формы документов, выносимых департаментом;

дополнение Положения о Департаменте государственной инспекции труда полномочиями по установлению фактов невыплаты гражданам вознаграждений и обеспечению их взыскания;

иные корректировки с учетом изменений, произошедших в законодательстве.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.05.2026
валюта курс
EUR 3.2430
USD 2.7697
RUB 3.8183
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2461 -0.0119
USD 2.7697 -0.0075
RUB 3.8183 +0.0126
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3550 3.3650
USD 2.8220 2.8270
RUB 3.7860 3.7970
подробнее

Конвертация в банках
на 14.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1830 1.1870
EUR/RUB 88.3500 88.6000
USD/RUB 74.4000 74.5879
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте