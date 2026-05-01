Новое в законодательстве
СОВМИН РАЗЪЯСНИЛ ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ НЕВЫПЛАЧЕННЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПО ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМ ДОГОВОРАМ
14:00 14.05.2026
Как будут взыскивать невыплаченные вознаграждения по гражданско-правовым договорам - разъясняет постановление Совета Министров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.
Как сообщает пресс-служба Правительства, документ подготовлен в целях реализации указа от 12 февраля 2026 года №45, которым введен внесудебный порядок взыскания вознаграждений гражданам за выполнение работы по гражданско-правовым договорам.
Постановление предусматривает:
определение порядка вынесения требований об устранении нарушений в отношении невыплаты вознаграждений и решений об их взыскании. Будет применяться общий порядок как для взыскания вознаграждений, так и для взыскания заработной платы. Решения о взыскании задолженности по этим выплатам будут направляться Департаментом государственной инспекции труда в органы принудительного исполнения. Одновременно устанавливаются единые формы документов, выносимых департаментом;
дополнение Положения о Департаменте государственной инспекции труда полномочиями по установлению фактов невыплаты гражданам вознаграждений и обеспечению их взыскания;
иные корректировки с учетом изменений, произошедших в законодательстве.
