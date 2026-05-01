Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ГОССТАНДАРТ ОБНОВИЛ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЭКСПЕРТОВ-АУДИТОРОВ


12:34 14.05.2026

С 14 мая 2026 г. вступает в силу постановление Государственного комитета по стандартизации от 23 марта 2026 г. № 32 «О требованиях к профессиональной компетентности экспертов-аудиторов и удостоверении соответствия этим требованиям».

Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом, в частности, утверждено Положение, которым установлены требования к профессиональной компетентности экспертов-аудиторов в выполнении работ по подтверждению соответствия объектов оценки соответствия. В том числе определены требования к образованию и специальной подготовке экспертов-аудиторов, наличию опыта практической работы, обладанию профессиональными знаниями, обеспечивающими качественное выполнение работ в заявленной области деятельности.

Согласно постановлению документом, удостоверяющим соответствие требованиям к профессиональной компетентности эксперта-аудитора, является сертификат компетентности Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь. Данный сертификат должен быть получен в порядке, установленном Правилами подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, утвержденными постановлением Государственного комитета по стандартизации от 25 июля 2017 г. № 61.

Форму квалификационного экзамена для удостоверения профессиональной компетентности эксперта-аудитора (собеседование, письменная, экзамен по билетам, компьютерное тестирование) выбирает орган по сертификации персонала.

Оценка результатов каждой формы экзамена производится отдельно в установленном органом по сертификации персонала порядке. Постановлением определены случаи, когда результаты являются положительными. К ним отнесены:

получение оценки о соответствии его компетентности установленным требованиям по результатам собеседования экзаменационной комиссией (достаточности профессиональных знаний и навыков для выполнения работ по подтверждению соответствия в заявленной области деятельности), в частности для новых схем сертификации;

получение оценки «удовлетворительно» по экзамену по билетам;

набор не менее 80 % правильных ответов по результатам компьютерного тестирования.

Если результат экзамена отрицательный, то кандидату предоставляется одна попытка пересдать экзамен в срок, устанавливаемый советом по сертификации органа по сертификации персонала.

Сертификаты компетентности, выданные до вступления в силу постановления № 32, сохраняют свое действие в пределах сроков, на которые они выданы, если иное не установлено законодательством об оценке соответствия.

Постановление Государственного комитета по стандартизации от 21 декабря 2017 г. № 91 «О требованиях к профессиональной компетентности экспертов-аудиторов и удостоверении соответствия этим требованиям» признается утратившим силу.

Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 437-З «Об оценке соответствия техническим требованиям».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.05.2026
валюта курс
EUR 3.2430
USD 2.7697
RUB 3.8183
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2461 -0.0119
USD 2.7697 -0.0075
RUB 3.8183 +0.0126
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3550 3.3650
USD 2.8220 2.8270
RUB 3.7860 3.7970
подробнее

Конвертация в банках
на 14.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1830 1.1870
EUR/RUB 88.3500 88.6000
USD/RUB 74.4000 74.5879
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
