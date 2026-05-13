МИНПРОМ ИНИЦИИРОВАЛ ОБСУЖДЕНИЕ НОВОГО ТЕХРЕГЛАМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТС

09:43 14.05.2026 На общественное обсуждение вынесен проект изменений № 3, вносимых в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). Как сообщает Национальный правовой портал, документом, в частности, предусмотрены: замена понятий «Таможенный союз» на «Евразийский экономический союз» по всему тексту регламента; введение системы экстренного вызова в транспортном средстве; введение дополнительных требований к транспортам для эксплуатации в условиях до –60 °С (утепление, предпусковые подогреватели, зимние шины); обновление нормы для автобусов, перевозящих детей 1,5–16 лет: ограничители скорости до 60 км/ч, специальные сиденья с креплениями ISOFIX, сигнальные кнопки и опознавательная окраска; разграничения, когда переделка считается изготовлением нового транспортного средства (замена рамы, кузова, силовой структуры), и типовые изменения, не требующие сложной экспертизы. Организатор общественного обсуждения – Министерство промышленности. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 14 по 28 мая 2026 г. включительно.