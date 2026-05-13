|14.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Новое в законодательстве
МИНПРОМ ИНИЦИИРОВАЛ ОБСУЖДЕНИЕ НОВОГО ТЕХРЕГЛАМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТС
09:43 14.05.2026
На общественное обсуждение вынесен проект изменений № 3, вносимых в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
Как сообщает Национальный правовой портал, документом, в частности, предусмотрены:
замена понятий «Таможенный союз» на «Евразийский экономический союз» по всему тексту регламента;
введение системы экстренного вызова в транспортном средстве;
введение дополнительных требований к транспортам для эксплуатации в условиях до –60 °С (утепление, предпусковые подогреватели, зимние шины);
обновление нормы для автобусов, перевозящих детей 1,5–16 лет: ограничители скорости до 60 км/ч, специальные сиденья с креплениями ISOFIX, сигнальные кнопки и опознавательная окраска;
разграничения, когда переделка считается изготовлением нового транспортного средства (замена рамы, кузова, силовой структуры), и типовые изменения, не требующие сложной экспертизы.
Организатор общественного обсуждения – Министерство промышленности.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 14 по 28 мая 2026 г. включительно.
