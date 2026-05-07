Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ 1 ИЮЛЯ ОБНОВЯТСЯ ТРЕБОВАНИЯ К ТИПОВЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КАЧЕСТВАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
13:07 08.05.2026
Постановлением Министерства архитектуры и строительства от 24 апреля 2026 г. № 31 скорректирована Инструкция по определению типовых потребительских качеств жилых помещений. Соответствующие изменения внесены в постановление ведомства от 28 августа 2025 г. № 99.
Как сообщает Национальный правовой портал, инструкцией установлены архитектурно-планировочные характеристики и технические требования к жилым домам, обеспечивающие гарантируемые государством безопасность проживания, санитарно-гигиенический комфорт, социально-функциональные требования применительно к условиям соответствующего населенного пункта, являющиеся типовыми потребительскими качествами жилых помещений.
В числе изменений:
закрепление социально-функциональных требований к вновь возводимому арендному жилью, которые включают наличие мебели (встроенной, модульной) и бытовой техники (холодильника с морозильной камерой стоимостью не более 30 базовых величин, микроволновой печи стоимостью не более 9 базовых величин и стиральной машины стоимостью не более 25 базовых величин), производимых в Республике Беларусь.
обновление перечней внутренних отделочных работ, выполняемых в жилых помещениях типовых потребительских качеств (в отношении экономичных жилых домов типовых потребительских качеств, возводимых в сельской местности, городах и поселках городского типа соответственно).
Документ принят в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 марта 2013 г. № 162 «О типовых потребительских качествах жилых помещений».
В Минстройархитектуры отметили, что постановление направлено на повышение качества жилья, готовности его к заселению, а также поддержку отечественных производителей стройматериалов, мебели и бытовой техники.
Правовой акт вступает в силу с 1 июля 2026 г.
