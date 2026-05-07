ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


В БЕЛАРУСИ 1 ИЮЛЯ ОБНОВЯТСЯ ТРЕБОВАНИЯ К ТИПОВЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КАЧЕСТВАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ


13:07 08.05.2026

Постановлением Министерства архитектуры и строительства от 24 апреля 2026 г. № 31 скорректирована Инструкция по определению типовых потребительских качеств жилых помещений. Соответствующие изменения внесены в постановление ведомства от 28 августа 2025 г. № 99.

Как сообщает Национальный правовой портал, инструкцией установлены архитектурно-планировочные характеристики и технические требования к жилым домам, обеспечивающие гарантируемые государством безопасность проживания, санитарно-гигиенический комфорт, социально-функциональные требования применительно к условиям соответствующего населенного пункта, являющиеся типовыми потребительскими качествами жилых помещений.

В числе изменений:

закрепление социально-функциональных требований к вновь возводимому арендному жилью, которые включают наличие мебели (встроенной, модульной) и бытовой техники (холодильника с морозильной камерой стоимостью не более 30 базовых величин, микроволновой печи стоимостью не более 9 базовых величин и стиральной машины стоимостью не более 25 базовых величин), производимых в Республике Беларусь.

обновление перечней внутренних отделочных работ, выполняемых в жилых помещениях типовых потребительских качеств (в отношении экономичных жилых домов типовых потребительских качеств, возводимых в сельской местности, городах и поселках городского типа соответственно).

Документ принят в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 марта 2013 г. № 162 «О типовых потребительских качествах жилых помещений».

В Минстройархитектуры отметили, что постановление направлено на повышение качества жилья, готовности его к заселению, а также поддержку отечественных производителей стройматериалов, мебели и бытовой техники.

Правовой акт вступает в силу с 1 июля 2026 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.05.2026
валюта курс
EUR 3.3172
USD 2.8186
RUB 3.7821
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3110 -0.0163
USD 2.8186 -0.0072
RUB 3.7821 +0.0051
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3570 3.3640
USD 2.8400 2.8440
RUB 3.7370 3.7390
подробнее

Конвертация в банках
на 08.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1840
EUR/RUB 89.9000 90.2900
USD/RUB 75.9500 76.2900
подробнее