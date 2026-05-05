|06.05.2026
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Новое в законодательстве
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УРЕГУЛИРОВАНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГИСТРАЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВ
10:13 06.05.2026
Правительством урегулированы отдельные вопросы, возникающие в практике регистрации и обращения лекарственных препаратов. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Беларуси Алекандр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.
Постановление "Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 18 сентября 2020 г. №545 и от 8 октября 2021 г. №570" предусматривает:
расширение перечня условий, при соответствии любому из которых Минздрав может применять условную процедуру регистрации стратегически важных лекарственных препаратов (на 1 год) в целях предотвращения их дефицита на внутреннем рынке и сокращения количества ввозимых незарегистрированных лекарственных средств;
предоставление возможности применения упрощенного порядка регистрации (на 5 лет) в случаях, если препарат зарегистрирован уполномоченным органом государства-члена Евразийского экономического союза;
внесение изменений в порядок выдачи сертификата фармацевтического продукта в части необходимости проведения оценки сведений, содержащихся в регистрационном досье, как по препаратам, включенным в Государственный реестр лекарственных средств Республики Беларусь, так и включенным в единый реестр зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза.
