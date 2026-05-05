ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УРЕГУЛИРОВАНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГИСТРАЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВ


10:13 06.05.2026

Правительством урегулированы отдельные вопросы, возникающие в практике регистрации и обращения лекарственных препаратов. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Беларуси Алекандр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Постановление "Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 18 сентября 2020 г. №545 и от 8 октября 2021 г. №570" предусматривает:

расширение перечня условий, при соответствии любому из которых Минздрав может применять условную процедуру регистрации стратегически важных лекарственных препаратов (на 1 год) в целях предотвращения их дефицита на внутреннем рынке и сокращения количества ввозимых незарегистрированных лекарственных средств;

предоставление возможности применения упрощенного порядка регистрации (на 5 лет) в случаях, если препарат зарегистрирован уполномоченным органом государства-члена Евразийского экономического союза;

внесение изменений в порядок выдачи сертификата фармацевтического продукта в части необходимости проведения оценки сведений, содержащихся в регистрационном досье, как по препаратам, включенным в Государственный реестр лекарственных средств Республики Беларусь, так и включенным в единый реестр зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.05.2026
валюта курс
EUR 3.3084
USD 2.8305
RUB 3.7727
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3094 +0.0079
USD 2.8305 -0.001
RUB 3.7727 +0.0033
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3400 3.3600
USD 2.8370 2.8480
RUB 3.7250 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 06.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1780
EUR/RUB 89.2000 90.3996
USD/RUB 75.8000 76.4000
подробнее
