Заседание рабочей группы Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию по проекту Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам перевозки опасных грузов» состоялось 4 мая 2026 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Палаты представителей, на заседании рассмотрены вопросы об обязательном и добровольном страховании при перевозке опасных грузов, а также предлагаемые изменения в Закон Республики Беларусь «О радиационной безопасности».

По итогам заседания был выработан согласованный подход по доработке законопроекта в части обсуждаемых вопросов.

Работа над законопроектами продолжается.

В мероприятии приняли участие представители Министерства финансов, Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности, Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также Секретариата Совета Республики.