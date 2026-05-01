Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Новое в законодательстве
ПАРЛАМЕНТАРИИ РАССМОТРЕЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
16:06 05.05.2026
Заседание рабочей группы Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию по проекту Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам перевозки опасных грузов» состоялось 4 мая 2026 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Палаты представителей, на заседании рассмотрены вопросы об обязательном и добровольном страховании при перевозке опасных грузов, а также предлагаемые изменения в Закон Республики Беларусь «О радиационной безопасности».
По итогам заседания был выработан согласованный подход по доработке законопроекта в части обсуждаемых вопросов.
Работа над законопроектами продолжается.
В мероприятии приняли участие представители Министерства финансов, Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности, Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также Секретариата Совета Республики.
