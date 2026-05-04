Новое в законодательстве
ПРАВИТЕЛЬСТВО УСОВЕРШЕНСТВОВАЛО ПОДХОДЫ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
09:26 05.05.2026
Правительство усовершенствовало подходы к осуществлению административных процедур. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Совмина.
Постановление подготовлено в рамках реализации указа Президента от 9 января 2026 года №5 "Об изменении указов Президента Республики Беларусь по вопросам осуществления административных процедур".
В документе в целях обеспечения комплексного правового регулирования и сокращения правового массива консолидированы положения четырех постановлений Правительства, регулирующих общественные отношения в сфере административных процедур.
Постановлением предусматривается:
увеличение количества административных процедур, прием заявлений и выдача решений по которым осуществляются через службу "одно окно", а также административных процедур, заявления заинтересованных лиц по которым могут быть поданы в электронной форме через единый портал электронных услуг;
расширение использования уполномоченными органами информационных ресурсов (систем) для запроса документов (сведений) при осуществлении административных процедур;
определение порядка использования программного комплекса "Одно окно" для организации процесса осуществления административных процедур.
