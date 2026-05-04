Новое в законодательстве

ПРАВИТЕЛЬСТВО УСОВЕРШЕНСТВОВАЛО ПОДХОДЫ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

09:26 05.05.2026 Правительство усовершенствовало подходы к осуществлению административных процедур. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Совмина. Постановление подготовлено в рамках реализации указа Президента от 9 января 2026 года №5 "Об изменении указов Президента Республики Беларусь по вопросам осуществления административных процедур". В документе в целях обеспечения комплексного правового регулирования и сокращения правового массива консолидированы положения четырех постановлений Правительства, регулирующих общественные отношения в сфере административных процедур. Постановлением предусматривается: увеличение количества административных процедур, прием заявлений и выдача решений по которым осуществляются через службу "одно окно", а также административных процедур, заявления заинтересованных лиц по которым могут быть поданы в электронной форме через единый портал электронных услуг; расширение использования уполномоченными органами информационных ресурсов (систем) для запроса документов (сведений) при осуществлении административных процедур; определение порядка использования программного комплекса "Одно окно" для организации процесса осуществления административных процедур.