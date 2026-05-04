ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


ПРАВИТЕЛЬСТВО УСОВЕРШЕНСТВОВАЛО ПОДХОДЫ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР


09:26 05.05.2026

Правительство усовершенствовало подходы к осуществлению административных процедур. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Совмина.

Постановление подготовлено в рамках реализации указа Президента от 9 января 2026 года №5 "Об изменении указов Президента Республики Беларусь по вопросам осуществления административных процедур".

В документе в целях обеспечения комплексного правового регулирования и сокращения правового массива консолидированы положения четырех постановлений Правительства, регулирующих общественные отношения в сфере административных процедур.

Постановлением предусматривается:

увеличение количества административных процедур, прием заявлений и выдача решений по которым осуществляются через службу "одно окно", а также административных процедур, заявления заинтересованных лиц по которым могут быть поданы в электронной форме через единый портал электронных услуг;

расширение использования уполномоченными органами информационных ресурсов (систем) для запроса документов (сведений) при осуществлении административных процедур;

определение порядка использования программного комплекса "Одно окно" для организации процесса осуществления административных процедур.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.05.2026
валюта курс
EUR 3.3177
USD 2.8315
RUB 3.7694
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3015 -0
USD 2.8315 +0.0048
RUB 3.7694 -0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3400 3.3590
USD 2.8410 2.8490
RUB 3.7200 3.7400
подробнее

Конвертация в банках
на 05.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1790
EUR/RUB 89.0000 90.4000
USD/RUB 75.8000 76.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line