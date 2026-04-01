Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ПРАВИТЕЛЬСТВО УПРОСТИЛО ПОРЯДОК ГОСРЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ


15:41 29.04.2026

Правительство упростило порядок госрегистрации медицинских изделий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Документ подготовлен в целях совершенствования порядка государственной регистрации медицинских изделий, в том числе его упрощения для субъектов хозяйствования, а также приведения в соответствие с принятыми законодательными актами

Основные новации постановления:

сокращен общий срок проведения комплекса предварительных технических работ, предшествующих государственной регистрации, - не более 90 календарных дней с возможностью его продления по соглашению сторон не более чем до 150 календарных дней;

определен конкретный перечень комплекса предварительных технических работ и установлен запрет на его расширение РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», который осуществляет организацию его проведения;

упрощена процедура клинических испытаний медицинских изделий низкого (1) класса потенциального риска применения;

Предусмотрена возможность проведения клинической оценки таких медицинских изделий на основе клинических данных и доказательства эквивалентности ранее зарегистрированным в Республике Беларусь аналогам. Данная норма позволит исключить проведение клинических испытаний в отношении широко используемых в практическом здравоохранении медицинских изделий и снизить финансовые затраты производителя;

уточнены сведения, включаемые в регистрационное удостоверение и Государственный реестр медицинских изделий.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.04.2026
валюта курс
EUR 3.3018
USD 2.8230
RUB 3.7683
Итоги торгов на БВФБ
на 29.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2880 +0.0094
USD 2.8230 +0.0029
RUB 3.7683 +0.0013
Курсы в банках
на 29.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3450 3.3550
USD 2.8280 2.8480
RUB 3.7200 3.7200
Конвертация в банках
на 29.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1820
EUR/RUB 89.9000 90.4900
USD/RUB 76.1000 76.6000
