Новое в законодательстве
ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЗАКОНОВ ПО ВОПРОСАМ Ж/Д ТРАНСПОРТА РАССМОТРЕЛИ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
09:25 29.04.2026
Заседание рабочей группы Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию по проекту Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам железнодорожного транспорта» состоялось 27 апреля 2026 г.
Как сообщает пресс-служба Палаты представителей, на заседании были рассмотрены замечания и предложения Национального центра законодательства и правовой информации в части:
осуществления государственного контроля (надзора) в области железнодорожного транспорта;
определения тарифов на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования;
уточнения полномочий Министерства транспорта и коммуникаций в области железнодорожного транспорта.
Работа над законопроектом будет продолжена.
В мероприятии приняли участие представители Министерства транспорта и коммуникаций, Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Министерства юстиции, Национального центра законодательства и правовой информации, государственного объединения «Белорусская железная дорога», государственного учреждения «Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь», работники секретариатов Палаты представителей и Совета Республики.
