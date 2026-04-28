ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.04.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЗАКОНОВ ПО ВОПРОСАМ Ж/Д ТРАНСПОРТА РАССМОТРЕЛИ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ


09:25 29.04.2026

Заседание рабочей группы Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию по проекту Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам железнодорожного транспорта» состоялось 27 апреля 2026 г.

Как сообщает пресс-служба Палаты представителей, на заседании были рассмотрены замечания и предложения Национального центра законодательства и правовой информации в части:

осуществления государственного контроля (надзора) в области железнодорожного транспорта;

определения тарифов на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования;

уточнения полномочий Министерства транспорта и коммуникаций в области железнодорожного транспорта.

Работа над законопроектом будет продолжена.

В мероприятии приняли участие представители Министерства транспорта и коммуникаций, Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Министерства юстиции, Национального центра законодательства и правовой информации, государственного объединения «Белорусская железная дорога», государственного учреждения «Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь», работники секретариатов Палаты представителей и Совета Республики.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.04.2026
валюта курс
EUR 3.2972
USD 2.8201
RUB 3.7670
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2786 +0.0066
USD 2.8201 +0.006
RUB 3.7670 +0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3450 3.3550
USD 2.8280 2.8480
RUB 3.7200 3.7200
подробнее

Конвертация в банках
на 29.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1820
EUR/RUB 89.9000 90.4900
USD/RUB 76.1000 76.6000
подробнее
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте