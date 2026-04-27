В Беларуси изменен порядок предоставления налоговыми агентами сведений о доходах физлиц. Соответствующее постановление Совета Министров подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, определены сроки представления сведений о доходах физлиц организациями, в отношении которых применяется процедура ликвидационного производства. Установлены обязанности для банков ежеквартально представлять сведения о денежных средствах, перечисленных физическими лицами за границу.

Одновременно постановлением предусматривается поэтапный переход с ежегодного на ежеквартальное (с 2027 года) представление налоговыми агентами сведений о доходах физлиц.