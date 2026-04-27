В БЕЛАРУСИ СКОРРЕКТИРОВАНЫ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ВРЕД ПРИРОДЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТОРФЯНИКОВ


13:06 27.04.2026

В Беларуси уточнена методика расчета компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты животного мира и среду их обитания при разработке месторождений торфа. Соответствующее постановление Совмина от 24 апреля 2026 г. №200 "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 февраля 2008 г. №168" подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, документ разработан в целях снятия излишних ограничений и обеспечения эффективной работы торфяной отрасли.

Постановлением предусматривается уточнение методики расчета компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты животного мира и среду их обитания при предоставлении земельных участков для строительства полей добычи торфа. Так, сокращается зона вредного воздействия - с 6,5 км до 1,5 км. Уменьшаются коэффициенты реагирования объектов животного мира на вредное воздействие при разработке месторождений торфа.

Кроме того, вводятся поправочные коэффициенты к нормативному сроку эксплуатации (для вновь строящихся объектов), а также исходя из направлений использования выработанных месторождений (наименьший коэффициент при повторном заболачивании).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.04.2026
валюта курс
EUR 3.3035
USD 2.8192
RUB 3.7538
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2720 -0.0014
USD 2.8141 -0.0051
RUB 3.7647 +0.0109
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3380 3.3400
USD 2.8270 2.8380
RUB 3.7140 3.7270
подробнее

Конвертация в банках
на 27.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1760 1.1800
EUR/RUB 89.5000 90.3000
USD/RUB 76.1000 76.3500
подробнее
