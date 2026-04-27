В Беларуси уточнена методика расчета компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты животного мира и среду их обитания при разработке месторождений торфа. Соответствующее постановление Совмина от 24 апреля 2026 г. №200 "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 февраля 2008 г. №168" подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, документ разработан в целях снятия излишних ограничений и обеспечения эффективной работы торфяной отрасли.

Постановлением предусматривается уточнение методики расчета компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты животного мира и среду их обитания при предоставлении земельных участков для строительства полей добычи торфа. Так, сокращается зона вредного воздействия - с 6,5 км до 1,5 км. Уменьшаются коэффициенты реагирования объектов животного мира на вредное воздействие при разработке месторождений торфа.

Кроме того, вводятся поправочные коэффициенты к нормативному сроку эксплуатации (для вновь строящихся объектов), а также исходя из направлений использования выработанных месторождений (наименьший коэффициент при повторном заболачивании).