|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
27.04.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ СКОРРЕКТИРОВАНЫ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ВРЕД ПРИРОДЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТОРФЯНИКОВ
13:06 27.04.2026
В Беларуси уточнена методика расчета компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты животного мира и среду их обитания при разработке месторождений торфа. Соответствующее постановление Совмина от 24 апреля 2026 г. №200 "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 февраля 2008 г. №168" подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин.
Как сообщает пресс-служба Правительства, документ разработан в целях снятия излишних ограничений и обеспечения эффективной работы торфяной отрасли.
Постановлением предусматривается уточнение методики расчета компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты животного мира и среду их обитания при предоставлении земельных участков для строительства полей добычи торфа. Так, сокращается зона вредного воздействия - с 6,5 км до 1,5 км. Уменьшаются коэффициенты реагирования объектов животного мира на вредное воздействие при разработке месторождений торфа.
Кроме того, вводятся поправочные коэффициенты к нормативному сроку эксплуатации (для вновь строящихся объектов), а также исходя из направлений использования выработанных месторождений (наименьший коэффициент при повторном заболачивании).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 27.04.2026
Курсы в банках
на 27.04.2026
Конвертация в банках
на 27.04.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте