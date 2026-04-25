Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

В БЕЛАРУСИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ АУДИТОРСКИХ УСЛУГ


12:47 27.04.2026

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 апреля 2026 г. №203 "О защите информации при оказании аудиторских услуг". Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Постановление подготовлено в целях реализации норм Закона от 14 июля 2025 г. №95-З "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об аудиторской деятельности".

Документом предусматривается:

определение перечня организаций, при оказании аудиторских услуг которым устанавливаются особенности в части обеспечения дополнительной защиты информации;

установление требований по защите информации при оказании аудиторских услуг организациям, включенным в указанный перечень;

наделение Минфина полномочиями по определению аудиторских организаций, аудиторов - индивидуальных предпринимателей, допускаемых к оказанию аудиторских услуг организациям, включенным в перечень.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.04.2026
валюта курс
EUR 3.3035
USD 2.8192
RUB 3.7538
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2734 -0.0008
USD 2.8192 +0.0006
RUB 3.7538 -0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3380 3.3400
USD 2.8270 2.8380
RUB 3.7140 3.7270
подробнее

Конвертация в банках
на 27.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1760 1.1800
EUR/RUB 89.5000 90.3000
USD/RUB 76.1000 76.3500
подробнее
