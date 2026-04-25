Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ АУДИТОРСКИХ УСЛУГ
12:47 27.04.2026
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 апреля 2026 г. №203 "О защите информации при оказании аудиторских услуг". Об этом сообщает пресс-служба Правительства.
Постановление подготовлено в целях реализации норм Закона от 14 июля 2025 г. №95-З "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об аудиторской деятельности".
Документом предусматривается:
определение перечня организаций, при оказании аудиторских услуг которым устанавливаются особенности в части обеспечения дополнительной защиты информации;
установление требований по защите информации при оказании аудиторских услуг организациям, включенным в указанный перечень;
наделение Минфина полномочиями по определению аудиторских организаций, аудиторов - индивидуальных предпринимателей, допускаемых к оказанию аудиторских услуг организациям, включенным в перечень.
Курсы валют НБ РБ
с 27.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 25.04.2026
Курсы в банках
на 27.04.2026
Конвертация в банках
на 27.04.2026
