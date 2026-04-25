В БЕЛАРУСИ РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ


11:25 27.04.2026

В Беларуси расширен перечень видов деятельности, при осуществлении которых организации вправе заключать договоры добровольного страхования жизни в пользу своих работников в качестве дополнительных социальных гарантий. Соответствующее постановление Совета Министров от 25 апреля 2026 г. №202 "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2024 г. №768" подписал Премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, документ предусматривает расширение перечня видами деятельности с повышенными рисками причинения травмы работнику. В перечень включены почтовая, курьерская и вспомогательная транспортная деятельность, складирование, деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа.

Также предусмотрено дополнение перечня видами деятельности, при осуществлении которых организации вправе заключать договоры добровольного страхования жизни в пользу своих работников при условии участия данных лиц в добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии. Перечень, в частности, дополнен деятельностью в сфере услуг по временному проживанию и общественному питанию, информации и связи, операций с недвижимым имуществом, торговли автомобилями (мотоциклами) и деталями к ним, ремонта компьютеров, предметов личного пользования и бытовых изделий, стирки и химчистки одежды, парикмахерских и косметических услуг, похоронных услуг, а также деятельностью частных домохозяйств, нанимающих прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления.

Кроме того, уточняется, что вид экономической деятельности должен быть основным у организации, заключающей договоры добровольного страхования жизни в пользу своих работников.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.04.2026
валюта курс
EUR 3.3035
USD 2.8192
RUB 3.7538
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2734 -0.0008
USD 2.8192 +0.0006
RUB 3.7538 -0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3380 3.3400
USD 2.8270 2.8380
RUB 3.7140 3.7270
подробнее

Конвертация в банках
на 27.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1760 1.1800
EUR/RUB 89.5000 90.3000
USD/RUB 76.1000 76.3500
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
