В Беларуси расширен перечень видов деятельности, при осуществлении которых организации вправе заключать договоры добровольного страхования жизни в пользу своих работников в качестве дополнительных социальных гарантий. Соответствующее постановление Совета Министров от 25 апреля 2026 г. №202 "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2024 г. №768" подписал Премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, документ предусматривает расширение перечня видами деятельности с повышенными рисками причинения травмы работнику. В перечень включены почтовая, курьерская и вспомогательная транспортная деятельность, складирование, деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа.

Также предусмотрено дополнение перечня видами деятельности, при осуществлении которых организации вправе заключать договоры добровольного страхования жизни в пользу своих работников при условии участия данных лиц в добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии. Перечень, в частности, дополнен деятельностью в сфере услуг по временному проживанию и общественному питанию, информации и связи, операций с недвижимым имуществом, торговли автомобилями (мотоциклами) и деталями к ним, ремонта компьютеров, предметов личного пользования и бытовых изделий, стирки и химчистки одежды, парикмахерских и косметических услуг, похоронных услуг, а также деятельностью частных домохозяйств, нанимающих прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления.

Кроме того, уточняется, что вид экономической деятельности должен быть основным у организации, заключающей договоры добровольного страхования жизни в пользу своих работников.