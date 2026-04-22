|23.04.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Новое в законодательстве
МИНЗДРАВ ИНИЦИИРОВАЛ ОБСУЖДЕНИЕ ПОПРАВОК В ТЕХРЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
13:12 23.04.2026
Министерством здравоохранения на общественное обсуждение вынесен проект изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).
Как сообщает Национальный правовой портал, проект направлен на:
установление максимально допустимых уровней остаточных количеств антигельминтных ветеринарных лекарственных средств (фармакологически активных веществ);
защиту жизни и здоровья людей от вредного воздействия содержащихся в пищевой продукции животного происхождения остаточных количеств ветеринарных лекарственных средств;
обеспечение прав, свобод и законных интересов производителей, продавцов и поставщиков пищевой продукции животного происхождения.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 23 апреля по 2 мая 2026 года включительно.
