В БЕЛАРУСИ СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ НЕРЕГУЛЯРНЫХ АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ


11:10 23.04.2026

Александр Лукашенко 22 апреля подписал указ № 136 «Об автомобильных перевозках пассажиров в нерегулярном сообщении», которым совершенствуется правовое управление этой сферой.

Как сообщает пресс-служба президента, согласно документу, дополняется перечень сведений, подлежащих включению в реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. При их отсутствии транспортная деятельность признается незаконной.

Предусматриваются новые основания для приостановления работы автомобильных перевозчиков: непредставление налоговой декларации, наличие задолженности по уплате налогов, представление в налоговые органы недостоверных сведений и другое. Данные меры направлены на пресечение деятельности организаций-однодневок.

Указом вводится запрет на использование транспортных средств автоперевозчика, исключенного из реестра за нарушения, всеми иными перевозчиками. Повторное включение в него возможно по истечении трех месяцев.

Кроме того, расширяется перечень перевозок, на которые не распространяется действие Указа от 25 января 2024 года № 32 "Об автомобильных перевозках пассажиров".

Реализация Указа № 136 позволит повысить безопасность и сформировать прозрачную налоговую среду в сфере перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.04.2026
валюта курс
EUR 3.3024
USD 2.8108
RUB 3.7505
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2725 -0.0527
USD 2.8108 -0.0233
RUB 3.7505 +0.0093
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3250 3.3400
USD 2.8220 2.8350
RUB 3.7150 3.7190
подробнее

Конвертация в банках
на 23.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1830
EUR/RUB 89.4000 90.0982
USD/RUB 75.9000 76.1900
подробнее
