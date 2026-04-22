23.04.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Новое в законодательстве
В БЕЛАРУСИ СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ НЕРЕГУЛЯРНЫХ АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ
11:10 23.04.2026
Александр Лукашенко 22 апреля подписал указ № 136 «Об автомобильных перевозках пассажиров в нерегулярном сообщении», которым совершенствуется правовое управление этой сферой.
Как сообщает пресс-служба президента, согласно документу, дополняется перечень сведений, подлежащих включению в реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. При их отсутствии транспортная деятельность признается незаконной.
Предусматриваются новые основания для приостановления работы автомобильных перевозчиков: непредставление налоговой декларации, наличие задолженности по уплате налогов, представление в налоговые органы недостоверных сведений и другое. Данные меры направлены на пресечение деятельности организаций-однодневок.
Указом вводится запрет на использование транспортных средств автоперевозчика, исключенного из реестра за нарушения, всеми иными перевозчиками. Повторное включение в него возможно по истечении трех месяцев.
Кроме того, расширяется перечень перевозок, на которые не распространяется действие Указа от 25 января 2024 года № 32 "Об автомобильных перевозках пассажиров".
Реализация Указа № 136 позволит повысить безопасность и сформировать прозрачную налоговую среду в сфере перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении.
