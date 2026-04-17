Советом Министров Республики Беларусь 16 апреля принято постановление № 191, которым скорректировано постановление от 28 ноября 2019 г. № 818 «О порядке обращения с отходами».

Как сообщает Национальный правовой портал со ссылкой на пресс-службу Правительства Беларуси, в числе новаций:

возможность получения разрешения на хранение или захоронение отходов производства при наличии объектов по использованию или обезвреживания отходов, если проектная мощность таких объектов не позволяет переработать (обезвредить) весь объем образующихся в республике отходов производства (при наличии письменного подтверждения данного факта от собственника этого объекта);

возможность прекращения действия разрешения на хранение и захоронение отходов производства по инициативе заявителя, а также увеличение срока обращения заинтересованного лица для внесения изменений в указанное разрешение (с 30 до 60 дней);

уточнение срока совершения административных процедур, а также способа подачи документов при их представлении в письменной форме (на бумажном носителе);

исключение необходимости представления копии технологического регламента использования или обезвреживания отходов при осуществлении административной процедуры по регистрации принятых (введенных) в эксплуатацию объектов по использованию, обезвреживанию отходов в случае, если заявитель имеет лицензию на осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду;

приведение терминологии в соответствие с законодательными актами, а также внесение отдельных редакционных правок с учетом результатов ревизии законодательства.

Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-З «Об обращении с отходами».

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.