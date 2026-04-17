Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

В БЕЛАРУСИ УТОЧНЕН ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА


11:16 22.04.2026

Советом Министров Республики Беларусь 16 апреля принято постановление № 191, которым скорректировано постановление от 28 ноября 2019 г. № 818 «О порядке обращения с отходами».

Как сообщает Национальный правовой портал со ссылкой на пресс-службу Правительства Беларуси, в числе новаций:

возможность получения разрешения на хранение или захоронение отходов производства при наличии объектов по использованию или обезвреживания отходов, если проектная мощность таких объектов не позволяет переработать (обезвредить) весь объем образующихся в республике отходов производства (при наличии письменного подтверждения данного факта от собственника этого объекта);

возможность прекращения действия разрешения на хранение и захоронение отходов производства по инициативе заявителя, а также увеличение срока обращения заинтересованного лица для внесения изменений в указанное разрешение (с 30 до 60 дней);

уточнение срока совершения административных процедур, а также способа подачи документов при их представлении в письменной форме (на бумажном носителе);

исключение необходимости представления копии технологического регламента использования или обезвреживания отходов при осуществлении административной процедуры по регистрации принятых (введенных) в эксплуатацию объектов по использованию, обезвреживанию отходов в случае, если заявитель имеет лицензию на осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду;

приведение терминологии в соответствие с законодательными актами, а также внесение отдельных редакционных правок с учетом результатов ревизии законодательства.

Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-З «Об обращении с отходами».

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.04.2026
валюта курс
EUR 3.3421
USD 2.8341
RUB 3.7412
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3252 -0.004
USD 2.8341 +0.0013
RUB 3.7412 -0.0026
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3500 3.3700
USD 2.8350 2.8400
RUB 3.6900 3.7200
подробнее

Конвертация в банках
на 22.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1860
EUR/RUB 90.2000 91.5000
USD/RUB 76.4000 77.0000
подробнее
