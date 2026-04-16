Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении законов по вопросам нормотворческой деятельности».

Документ стал логическим завершением проведенной в стране в 2024-2025 годах масштабной ревизии законодательства, в ходе которой правовой массив был сокращен примерно наполовину (с 170 тыс. до 94 тыс. актов).

Среди ключевых новаций Закона - введение регулярной инвентаризации законодательства. Все законы, указы, решения Правительства, республиканских и местных органов власти будут периодически пересматриваться. В результате чего устаревшие, дублирующие и неработающие нормы будут системно выявляться и исключаться, а законодательство станет более компактным.

Совершенствуется процедура подготовки актов, ограничивается практика сложных отсылок. При разработке новых документов госорганы при участии Министерства экономики будут оценивать, как это повлияет на предпринимательскую деятельность.

В соответствии с Законом расширяются механизмы официального толкования. Министерства и комитеты будут истолковывать, как применять принятые ими акты с учетом обращений граждан и обзора практики. Для граждан и организаций это означает меньше разночтений и споров о том, как правильно понимать тот или иной акт.

Документом предусмотрено создание Единого реестра для интеграции цифровых показателей (лимитов, коэффициентов, индексов и т.д.), что позволит повысить удобство работы с ними и ознакомление населения.

Кроме того, усиливается парламентский контроль. Палата представителей теперь будет не только принимать законы, но и контролировать, насколько своевременно их нормы реализуются на подзаконном уровне, а значит, и начинают работать на практике.

Главой государства также подписаны два указа: "О нормотворческой деятельности" и "О криминологической экспертизе". Первый определяет вектор для дальнейшего системного развития нормотворчества, устанавливает персональную ответственность отдельных должностных лиц за качество подготовки проектов. Второй - повышает эффективность криминологической экспертизы, убирает лишние документы и формализм, чтобы повысить оперативность принятия решений и их качество.

Закон и указы вступают в силу одновременно, основные их положения - через 10 дней после официального опубликования.