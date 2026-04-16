17.04.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ ПОПРАВКИ В ЗАКОНЫ ПО НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


11:04 17.04.2026

Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении законов по вопросам нормотворческой деятельности».

Документ стал логическим завершением проведенной в стране в 2024-2025 годах масштабной ревизии законодательства, в ходе которой правовой массив был сокращен примерно наполовину (с 170 тыс. до 94 тыс. актов).

Среди ключевых новаций Закона - введение регулярной инвентаризации законодательства. Все законы, указы, решения Правительства, республиканских и местных органов власти будут периодически пересматриваться. В результате чего устаревшие, дублирующие и неработающие нормы будут системно выявляться и исключаться, а законодательство станет более компактным.

Совершенствуется процедура подготовки актов, ограничивается практика сложных отсылок. При разработке новых документов госорганы при участии Министерства экономики будут оценивать, как это повлияет на предпринимательскую деятельность.

В соответствии с Законом расширяются механизмы официального толкования. Министерства и комитеты будут истолковывать, как применять принятые ими акты с учетом обращений граждан и обзора практики. Для граждан и организаций это означает меньше разночтений и споров о том, как правильно понимать тот или иной акт.

Документом предусмотрено создание Единого реестра для интеграции цифровых показателей (лимитов, коэффициентов, индексов и т.д.), что позволит повысить удобство работы с ними и ознакомление населения.

Кроме того, усиливается парламентский контроль. Палата представителей теперь будет не только принимать законы, но и контролировать, насколько своевременно их нормы реализуются на подзаконном уровне, а значит, и начинают работать на практике.

Главой государства также подписаны два указа: "О нормотворческой деятельности" и "О криминологической экспертизе". Первый определяет вектор для дальнейшего системного развития нормотворчества, устанавливает персональную ответственность отдельных должностных лиц за качество подготовки проектов. Второй - повышает эффективность криминологической экспертизы, убирает лишние документы и формализм, чтобы повысить оперативность принятия решений и их качество.

Закон и указы вступают в силу одновременно, основные их положения - через 10 дней после официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.04.2026
валюта курс
EUR 3.3368
USD 2.8328
RUB 3.7438
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3292 +0.0078
USD 2.8328 +0.0135
RUB 3.7438 -0.0392
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3600 3.3800
USD 2.8400 2.8640
RUB 3.7100 3.7250
подробнее

Конвертация в банках
на 17.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1850
EUR/RUB 90.0000 91.0000
USD/RUB 76.2000 77.5000
подробнее
