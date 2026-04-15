ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.04.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ ЗАКОН «ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОДЕКСОВ ПО ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»


10:17 16.04.2026

Александр Лукашенко подписал Закон "Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности". Это первая масштабная корректировка данных кодексов с момента их принятия в 2021 году.

Как сообщает пресс-служба президента, предусматриваются меры административного воздействия за ряд новых правонарушений: незаконные операции с цифровыми знаками (токенами), нарушение требований к охвату территорий услугами сотовой связи и их качеству, несоблюдение порядка приобретения служебных легковых автомобилей и т.д.

Отдельный блок посвящен защите традиционных ценностей. Вводится ответственность за пропаганду гомосексуальных отношений, смены пола, педофилии и бездетности в виде штрафа в размере до 900 рублей, а при совершении в отношении несовершеннолетнего - до 1350 рублей или административного ареста.

Закон также усиливает профилактику правонарушений среди подростков. Прописана отдельная глава, регулирующая порядок применения мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних (исполнители, процедура, сроки).

Расширены основания для освобождения от ответственности. Например, при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде, или исправлении ошибок в статистических документах.

Сделаны дополнительные шаги в сторону дебюрократизации административного процесса. Теперь жалобу на действие должностных лиц, ведущих процесс, можно будет подать в электронном виде. Некоторые дела можно будет рассматривать без личного присутствия гражданина, когда он письменно ходатайствует об этом.

Еще около 150 статей кодексов корректируются в целях приведения в соответствие с отраслевым законодательством и совершенствования с учетом практики применения на основе более 500 поступивших предложений, связанных с уточнением подведомственности дел, прав и обязанностей участников процесса, составов правонарушений.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.04.2026
валюта курс
EUR 3.3209
USD 2.8193
RUB 3.7830
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3214 -0.0118
USD 2.8193 -0.0112
RUB 3.7830 +0.0198
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3550 3.3750
USD 2.8400 2.8600
RUB 3.7400 3.7600
подробнее

Конвертация в банках
на 16.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1850
EUR/RUB 89.2000 90.0000
USD/RUB 75.4000 76.4994
подробнее
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте