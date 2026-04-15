Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Новое в законодательстве
ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ ЗАКОН «ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОДЕКСОВ ПО ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»
10:17 16.04.2026
Александр Лукашенко подписал Закон "Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности". Это первая масштабная корректировка данных кодексов с момента их принятия в 2021 году.
Как сообщает пресс-служба президента, предусматриваются меры административного воздействия за ряд новых правонарушений: незаконные операции с цифровыми знаками (токенами), нарушение требований к охвату территорий услугами сотовой связи и их качеству, несоблюдение порядка приобретения служебных легковых автомобилей и т.д.
Отдельный блок посвящен защите традиционных ценностей. Вводится ответственность за пропаганду гомосексуальных отношений, смены пола, педофилии и бездетности в виде штрафа в размере до 900 рублей, а при совершении в отношении несовершеннолетнего - до 1350 рублей или административного ареста.
Закон также усиливает профилактику правонарушений среди подростков. Прописана отдельная глава, регулирующая порядок применения мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних (исполнители, процедура, сроки).
Расширены основания для освобождения от ответственности. Например, при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде, или исправлении ошибок в статистических документах.
Сделаны дополнительные шаги в сторону дебюрократизации административного процесса. Теперь жалобу на действие должностных лиц, ведущих процесс, можно будет подать в электронном виде. Некоторые дела можно будет рассматривать без личного присутствия гражданина, когда он письменно ходатайствует об этом.
Еще около 150 статей кодексов корректируются в целях приведения в соответствие с отраслевым законодательством и совершенствования с учетом практики применения на основе более 500 поступивших предложений, связанных с уточнением подведомственности дел, прав и обязанностей участников процесса, составов правонарушений.
