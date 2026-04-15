ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.04.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Новое в законодательстве


ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УРЕГУЛИРОВАНЫ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ С ГЕНЕТИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ


14:18 15.04.2026

Правительством урегулированы административные процедуры с генетическими ресурсами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Постановление подготовлено в целях реализации положений Закона Республики Беларусь от 5 марта 2024 г. №356-З "Об обращении с генетическими ресурсами" и Указа Президента Республики Беларусь от 9 января 2026 г. №5 "Об изменении указов Президента Республики Беларусь по вопросам осуществления административных процедур".

Постановлением предусматривается дополнение перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, административными процедурами по предоставлению и изменению условий доступа к генетическим ресурсам, а также порядок совершения указанных административных процедур для субъектов хозяйствования и граждан.

Совершение административных процедур отнесено к компетенции Национального координационного центра по вопросам доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод государственного научного учреждения "Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси".
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.04.2026
валюта курс
EUR 3.3371
USD 2.8305
RUB 3.7632
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3214 -0.0118
USD 2.8193 -0.0112
RUB 3.7830 +0.0198
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3450 3.3500
USD 2.8310 2.8300
RUB 3.7650 3.7700
подробнее

Конвертация в банках
на 15.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1840
EUR/RUB 88.8000 88.9900
USD/RUB 75.1000 75.2900
подробнее
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте