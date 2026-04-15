Правительством урегулированы административные процедуры с генетическими ресурсами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Постановление подготовлено в целях реализации положений Закона Республики Беларусь от 5 марта 2024 г. №356-З "Об обращении с генетическими ресурсами" и Указа Президента Республики Беларусь от 9 января 2026 г. №5 "Об изменении указов Президента Республики Беларусь по вопросам осуществления административных процедур".

Постановлением предусматривается дополнение перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, административными процедурами по предоставлению и изменению условий доступа к генетическим ресурсам, а также порядок совершения указанных административных процедур для субъектов хозяйствования и граждан.

Совершение административных процедур отнесено к компетенции Национального координационного центра по вопросам доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод государственного научного учреждения "Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси".