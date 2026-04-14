Новое в законодательстве
НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫНЕСЕН ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРОМБЕЗОПАСНОСТИ
10:09 15.04.2026
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О реализации Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам промышленной безопасности».
Как сообщает Национальный правовой портал, проектом постановления утверждаются:
Положение о порядке проведения идентификации опасных производственных объектов;
Положение о порядке регистрации опасных производственных объектов;
Положение о порядке ведения государственного реестра опасных производственных объектов;
Положение о порядке регистрации потенциально опасных объектов;
Положение о порядке выдачи разрешений (свидетельств) на право выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности;
Положение о порядке аттестации экспертов в области промышленной безопасности;
Положение о порядке проведения экспертизы промышленной безопасности;
Положение о порядке разработки, оформления и представления декларации промышленной безопасности, внесения в нее изменений и (или) дополнений и учета таких деклараций;
Положение о порядке проведения аттестации работников субъекта промышленной безопасности, занятых в области сварочного производства, выполняющих сварочные работы при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности;
Положение о порядке проведения производственной аттестации (квалификации) технологии сварки, применяемой при выполнении сварочных работ при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности;
перечень потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств, подлежащих экспертизе промышленной безопасности.
А также предусматривается внесение изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь:
от 24 сентября 2021 г. № 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»;
от 26 апреля 2024 г. № 322 «Об административных процедурах, осуществляемых в электронной форме».
Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 15 по 25 апреля 2026 года включительно.
