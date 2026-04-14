На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О реализации Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам промышленной безопасности».

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом постановления утверждаются:

Положение о порядке проведения идентификации опасных производственных объектов;

Положение о порядке регистрации опасных производственных объектов;

Положение о порядке ведения государственного реестра опасных производственных объектов;

Положение о порядке регистрации потенциально опасных объектов;

Положение о порядке выдачи разрешений (свидетельств) на право выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности;

Положение о порядке аттестации экспертов в области промышленной безопасности;

Положение о порядке проведения экспертизы промышленной безопасности;

Положение о порядке разработки, оформления и представления декларации промышленной безопасности, внесения в нее изменений и (или) дополнений и учета таких деклараций;

Положение о порядке проведения аттестации работников субъекта промышленной безопасности, занятых в области сварочного производства, выполняющих сварочные работы при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности;

Положение о порядке проведения производственной аттестации (квалификации) технологии сварки, применяемой при выполнении сварочных работ при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности;

перечень потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств, подлежащих экспертизе промышленной безопасности.

А также предусматривается внесение изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь:

от 24 сентября 2021 г. № 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»;

от 26 апреля 2024 г. № 322 «Об административных процедурах, осуществляемых в электронной форме».

Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 15 по 25 апреля 2026 года включительно.