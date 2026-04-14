Новое в законодательстве


НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫНЕСЕН ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРОМБЕЗОПАСНОСТИ


10:09 15.04.2026

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О реализации Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам промышленной безопасности».

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом постановления утверждаются:

Положение о порядке проведения идентификации опасных производственных объектов;

Положение о порядке регистрации опасных производственных объектов;

Положение о порядке ведения государственного реестра опасных производственных объектов;

Положение о порядке регистрации потенциально опасных объектов;

Положение о порядке выдачи разрешений (свидетельств) на право выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности;

Положение о порядке аттестации экспертов в области промышленной безопасности;

Положение о порядке проведения экспертизы промышленной безопасности;

Положение о порядке разработки, оформления и представления декларации промышленной безопасности, внесения в нее изменений и (или) дополнений и учета таких деклараций;

Положение о порядке проведения аттестации работников субъекта промышленной безопасности, занятых в области сварочного производства, выполняющих сварочные работы при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности;

Положение о порядке проведения производственной аттестации (квалификации) технологии сварки, применяемой при выполнении сварочных работ при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности;

перечень потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств, подлежащих экспертизе промышленной безопасности.

А также предусматривается внесение изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь:

от 24 сентября 2021 г. № 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»;

от 26 апреля 2024 г. № 322 «Об административных процедурах, осуществляемых в электронной форме».

Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 15 по 25 апреля 2026 года включительно.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.04.2026
валюта курс
EUR 3.3371
USD 2.8305
RUB 3.7632
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3332 +0.0117
USD 2.8305 -0.0109
RUB 3.7632 +0.0142
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3500 3.3600
USD 2.8330 2.8480
RUB 3.7450 3.7500
подробнее

Конвертация в банках
на 15.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1850
EUR/RUB 89.4000 89.9038
USD/RUB 75.3000 76.2000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
